Legitimerad arbetsterapeut till LAH och akutmottagningen Rehab väst
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Motala Visa alla sjukgymnastjobb i Motala
2026-02-05
Vill du bli vår nya kollega?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Rehab väst är en enhet inom närsjukvården i västra Östergötland som erbjuder rehabilitering av hög kvalitet till patienter i västra länsdelen. Vårt uppdrag är att ge östgötarna en trygg, kvalitets-säker och likvärdig rehabilitering oavsett var i länet man bor. Vi bedriver idag verksamhet på lasarettet i Motala, i Mjölby och några vårdcentraler i västra länsdelen. Rehab väst har drygt 80 medarbetare fördelade på fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och administratörer Vi erbjuder rehabilitering inom slutenvården, öppenvård och primärvård. Inom närsjukvården i väster finns en nära samverkan mellan enheterna vilket skapar goda förutsättningar för utveckling, delaktighet och samarbete med andra vårdgivare. Vi har även nära samverkan med övriga rehabiliteringsorganisationer i regionen. Vår verksamhet präglas av engagemang och viljan att utveckla och förbättra processer för att skapa mervärde för patienten. Inom Rehab väst hjälper och stödjer vi varandra samt är kunniga inom våra professioner och uppdrag. Vi arbetar aktivt för att använda och utveckla digitala lösningar för att tillgodose medborgarnas och verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en arbetsterapeut till ett mycket givande och utvecklande arbete på LAH och akutmottagningen på Rehab väst.
I LAH-uppdraget arbetar man mot närvårdskliniken västra. Arbetet på LAH innebär att man arbetar till största delen med palliativ vård och gör hembesök. Vid hembesöken arbetar man oftast ensam i patientens hem. Man har ett nära samarbete med övriga teamet på LAH.
Du kommer ha en placering både i Mjölby och Motala.
På akutmottagningen arbetar man tillsammans med teamet där och gör aktivitetsbedömningar och insatser för att trygga och möjliggöra hemgångar från akutmottagningen. Man har stor samverkan med andra aktörer och i arbetet ingår mycket vårdsamordning.
Uppdraget som arbetsterapeut innebär att bedöma och rehabilitera patienter. I arbetet hos oss ingår mycket samverkan och samordning med övriga rehabkollegor, teamet på LAH, kommunerna och andra vårdgrannar. Vi dokumenterar i journalsystemet Cosmic.
Arbetsgrupp
Vi bedriver idag verksamhet på lasarettet i Motala, i Mjölby och några vårdcentraler i västra länsdelen. Rehab väst har drygt åttio medarbetare fördelade på fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och administratörer.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av palliativ vård, slutensvårdsarbete och vårdsamordning är meriterande. Arbetet kräver att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga och vi lägger stor vikt att passa in i teamarbetet.
Som person är du flexibel, empatisk och har god samarbetsförmåga. Du är samtidigt strukturerad och kan planera ditt arbete. Du behöver vara stresstålig då arbetet kan vara av akut karaktär. Du är trygg i dig själv och kunna möta människor i existentiell kris. Hos oss är det viktigt att du trivs med att jobba i team och i nära samarbete med kollegor och att samtidigt jobba en del självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är rätt person i vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
