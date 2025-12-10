Legitimerad Arbetsterapeut till Kry Rehab!
Kry Primärvård AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Vallentuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om verksamheten Vår mottagning finns på Brahegatan 13A ett stenkast bort från vackra Humlegården på Östermalm. Vi har ett nära samarbete med vårdcentraler och hemsjukvården inom norra innerstan. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm .
Om rollen
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team. Det kommer vara varierande arbetsuppgifter både att arbeta med gruppbehandling, individuella besök samt hembesök till de patienter där behov finns. Du har en central roll i de sedvanliga uppgifterna på mottagningen där du får möjlighet att möta många olika patienter. Du får möjlighet att arbeta både på mottagningen och i hemmet. Vi på Kry lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och med fokus på att i samarbete mellan olika professioner uppnå bästa möjliga vård. Du kommer att genomföra arbetsterapeutiska bedömningar, behandlingar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel på mottagningen och i hemmet. Just nu söker vi kandidater som har kompetens inom handrehabilitering. Du ansvarar för att utföra en självständig bedömning av patientens behov, behandling och vid behov utprovning/förskrivning av hjälpmedel eller tillverkning av ortoser. Du kommer genomföra minnesutredningar och göra hembesök hos patienterna tillsammans med dina kollegor. Som arbetsterapeut arbetar du tillsammans med ett kompetensstarkt team som består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist
Kvalifikationer & egenskaper
Erfarenhet inom primärvårdsrehabilitering och handrehabilitering är starkt meriterande
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter
Du trivs med ett varierat arbete där du får arbeta individuellt, med grupper, och i team med dina kollegor
Du är kreativ och vill bidra med idéer om hur vår verksamhet kan fortsätta utvecklas.
Som person är du trygg i din yrkesroll, engagerad och har lätt för att samarbeta. Du tycker om att arbeta med rehabilitering och trivs med en variation av arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig
En rehabenhet med strot fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet på högsta prioritet.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av vår verksamhet.
Kontakt med kollegor över hela landet som samarbetar, utbildar och utbyter erfarenheter kring metoder och kliniska frågor
Digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar koppat till vården samt till specifika lanseringar
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar
Praktisk information Start: 2 mars 2026 eller enligt överenskommelse Omfattning: heltid/deltid Anställning: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning 6 månader) Arbetstider: Vardagar, dagtid Plats: Kry Rehab Stockholm, Brahegatan 13 A 114 37 Stockholm
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Gruppchefen Amanda Hintze på amanda.hintze@kry.se
. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Elin Lamby elin.lamby@kry.se 072-083 58 61 Jobbnummer
9638320