Legitimerad arbetsterapeut till hemsjukvården
2025-11-11
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Hälso-och sjukvårdsenheten står inför en omorganisation och utökar nu sin bemanning för att kunna ha förutsättningar till att möta omställningen till nära vård. Vi vill erbjuda en bättre vård för våra medborgare och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vill du vara en del i att utveckla arbetet tillsammans med oss?
Enheten består av multiprofessionella team där sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt undersköterskor arbetar tillsammans. Tillsammans är vi i nuläge 65 medarbetare. Ledarskapet delas av två enhetschefer. Uppdraget omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgs boenden. Även boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad samt ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin ingår.
Vi söker nu 3 st arbetsterapeuter. Två stycken mot ordinärt boende och en till särskilt boende. Vi söker även ett längre vikariat.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Arbetsterapeuten ansvarar för att erbjuda trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. Vården ska utföras person centrerad samt ske i samverkan med andra professioner och aktörer. Arbetsterapeuten ska genom observation och intervju samt med valida, reliabla eller väl beprövade undersöknings- och mätmetoder- bedöma patientens aktivitets utförande avseende personlig vård, boende aktiviteter, fritid - bedöma patientens fysiska, psykiska, sociala och sensomotoriska funktioner samt miljöns inverkan på patientens aktivitetsförmåga. Analysera och sammanfatta de resurser och problem patienten har. Arbetsterapeuten är väl förtrogen med tröskel principen samt prioriteringsordningen. Arbetet sker i ordinärt boende, särskilt boende, kortidsverksamhet samt dagverksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad arbetsterapeut med arbetsrelaterad erfarenhet
* Kan arbeta självständigt och är lösningsfokuserad
* Tar ansvar för egen utveckling samt medverkar till utveckling inom verksamheten
* Har god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
* Har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
* Har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
* Har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling.
