Legitimerad arbetsterapeut till hemrehab Medfit Farsta!
Medfit AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medfit AB i Stockholm
, Huddinge
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du peppad på något nytt i din yrkeskarriär som arbetsterapeut och vill vara en del av en utvecklande primärvårdsrehab, och samtidigt ha roligt på jobbet? Då har du kommit rätt - det är på Medfit Farsta du ska börja!
Vi satsar hårt på en bra introduktion med egen mentor och kontinuerlig kompetensutveckling. På köpet får du grymt roliga och erfarna kollegor, en trivselgrupp som styr upp gemensamma aktiviteter och AW:s i världsklass. Vi har nybyggda fräscha lokaler samt Stockholms BÄSTA rehabgym! Helt enkelt en grymt rolig arbetsplats!
Vi söker dig som är som är legitimerad arbetsterapeut med B-körkort och främst är intresserade av att arbeta med hemrehabilitering. Men tjänsten är formbar efter din kompetens och intressen. Arbetet i hemrehab sker både enskilt och i team med andra kollegor. Vi har ett brett patientklientel i alla åldrar och försöker styra så att du får träffa just den patientgrupp du tycker är roligast att jobba med.
Vi finns mitt i Farsta Centrum och bedriver Primärvårdsrehab på uppdrag av Region Stockholm i nybyggda fräscha lokaler.
Vi erbjuder:
En nytänkande verksamhet med korta beslutsvägar och stora ambitioner. Vi vill helt enkelt vara Stockholms bästa primärvårdsrehab!
Ett introduktions- och mentorskapsprogram som introducerar dig i företaget och verksamheten.
Kontinuerlig kompetensutveckling för alla anställda, bl.a. genom individuell utvecklingsplan samt internutbildningar 2 gånger/månad.
Möjlighet till flexibla arbetstider och planera din arbetsdag efter ditt arbetssätt.
Månadsvisa avstämningar med närmsta chef där du både får och ger feedback och har möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetsmiljö (eller bara prata om annat i livet - sånt gör vi gärna också!)
Friskvårdstimme 1 gång per vecka
Friskvårdsbidrag samt tillgång till fri träning på alla tre av Medfits anläggningar
Kontakta oss idag eller kom förbi så berättar vi gärna mer om detaljer!amanda.haavik@medfit.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: amanda.haavik@medfit.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medfit AB
(org.nr 559027-5623), http://www.medfit.se
Farstagången 4A (visa karta
)
123 47 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medfit Farsta Kontakt
Enhetschef
Amanda Haavik Peterson amanda.haavik@medfit.se Jobbnummer
9748992