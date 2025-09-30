Legitimerad arbetsterapeut till centrum, Skånegatan
Göteborgs kommun / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut som vill bli en del av vårt team i den kommunala primärvården i Centrum. Vi utgår från nyrenoverade lokaler på Gårdavägen, arbetsplatsen ligger centralt med goda kommunikationsmöjligheter.
I arbetet utgår vi från ett personcentrerat förhållningssätt där patienten är medskapande i sin rehabiliteringsplan. Hos oss arbetar du i team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, och i nära samarbete med omsorgspersonal och anhöriga. Genom att arbeta nära i teamet har vi tillsammans ett värdefullt utbyte och en samlad kompetens som möjliggör gemensamma insatser för patienten.
Vi erbjuder dig ett engagerande och stimulerande arbete. Du ansvarar för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt att handleda omsorgspersonal. Du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. I arbetet möter du många olika patienter och behoven skiftar mycket vilket ger dig en stor variation.
För att du ska känna dig trygg och ha möjlighet att utvecklas erbjuder vi introduktion med handledning och mentorskap samt kompetenshöjande insatser.
Vem blir din chef?
Carina Seiden har arbetat 28 år i Göteborgs Stad, dels som arbetsterapeut under många år samt i olika projekt och nu de senaste åren som enhetschef. För mig är en god respektfull kommunikation viktigt, vilket ger ringar på vattnet för en god arbetsmiljö och de vi är till för. Som fyrabarnsmamma vet jag att livspusslet kan vara svårt att få ihop därför är det viktigt för mig att ge dig de bästa förutsättningarna för att det ska fungera. Fungerar det pusslet då fungerar också arbetet bättre och vice versa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och meriterande om du har fördjupad kunskap inom området positionering och rullstolar. B-körkort är ett krav.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och patienternas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
Vidare har du förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Carina Seiden carina.seiden@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 76 04 Jobbnummer
9534060