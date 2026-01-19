Legitimerad arbetsterapeut till Astrid Lindgrens barnsjukhus
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Solna Visa alla sjukgymnastjobb i Solna
2026-01-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du bidra med din arbetsterapeutiska kompetens i en högspecialiserad vårdmiljö? Söker du ett utvecklande samarbete med erfarna kollegor? Då kan du vara den arbetsterapeut vi söker för ett vikariat till Karolinska Universitetssjukhuset!
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion
erfarna kollegor, flera med specialistkompetens/aktiva forskare
arbete i multidisciplinära team, där alla har en viktig roll när det kommer till att ge patienten den bästa vården
möjlighet att delta i interna utbildningar och verksamhetsnära utvecklingsprojekt
möjlighet att både utvecklas i din yrkesroll och att utveckla ditt arbetsområde.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som arbetsterapeut ingår du i team där du bidrar med din kompetens för att möta patientens behov av utredning och behandling inom Karolinskas högspecialiserade vårduppdrag. Dina insatser är en viktig del i vårdflödet inom våra högspecialiserade uppdrag. Exempel på arbetsuppgifter är kartläggning av ADL-förmåga, utredning av kognitiv funktion, behandlingsinsatser, hjälpmedelsförskrivning samt rådgivning till patient och anhörig. I arbetsuppgifterna ingår också studenthandledning och utveckling av vården och arbetsflöden utifrån evidens och patientens behov. Inom verksamheten möter du engagerade och kunniga kollegor samt får möjlighet att arbeta i en stimulerande arbetsmiljö.
Tjänsten avser ett heltidsvikariat på cirka nio månader.
Vi söker dig som
har mod att agera och förtroende för din yrkesmässiga förmåga för att bidra med din kompetens i teamet och möta patientens behov
tar initiativ, driver utveckling och uppnår resultat genom att arbeta med utredning, behandling och hjälpmedelsförskrivning
arbetar bra med andra, är lyhörd och smidig i samarbetet med kollegor, patienter och anhöriga
lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt samt bidrar till utveckling av vården och arbetsflöden utifrån evidens och patientens behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med tillåtelse att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Meriterande:
Erfarenhet av akutsjukvård, slutenvård och/eller öppenvård
Erfarenhet av arbete med barn
Magisterexamen/masterexamen och/eller specialistkompetens.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, hälsoprofessioner, Solna Kontakt
Emma Sjölund 072-5802985 Jobbnummer
9690383