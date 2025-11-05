Legitimerad arbetsterapeut till äldreomsorgen
2025-11-05
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vi söker nu två trygga arbetsterapeuter som kan kliva in med engagemang, ta ansvar och möta de utmaningar vi står inför. Hos oss står brukaren i centrum, och du får möjlighet att bidra med din kunskap, ditt engagemang och din vilja att utvecklas - både i din yrkesroll och tillsammans med kollegor.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i äldreomsorgen kommer du att ha ett varierat och meningsfullt uppdrag. Du kommer bland annat att:
• Göra egna bedömningar av ADL, förflyttningsförmåga och behov av hjälpmedel.
• Delta i vårdplanering samt ansvara för förskrivning och utprovning av hjälpmedel.
• Utföra tillsyn av medicintekniska produkter (MTP) och genomföra MMT-test.
• Vara en del av verksamhetschefens ledningsgrupp tillsammans med övrig legitimerad personal och teamombud.
Linnés vård- och omsorgsboende och Nora korttids- och växelvård ligger i Sävja i en lugn och vacker miljö, med skogen som nära granne, cirka 5 kilometer söder om Uppsala. Linné är ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter fördelade på 2 plan. 20 platser är omvårdnadsplatser och 20 platser är för demensboende. På våningsplan 3 och 4 finns Nora med totalt 40 platser för växelvård och korttidsvård för patienter med demensdiagnos eller kognitiv svikt. Patienterna kommer antingen från sjukhuset eller hemmet. Hälso- och sjukvårdsbehovet varierar hos patienterna och det görs alltid en individuell bedömning.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra avdelning hälso- och sjukvårdsavdelningen inom vård och omsorgsförvaltningen, vilket innebär att du har nära till ett stort kollegium av legitimerade kollegor och din närmaste chef är legitimerad. Som arbetsterapeut på Linné eller Nora jobbar du dagtid och ingår i ett stort team bestående av sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och chef för respektive boende.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi välkomnar både dig som är erfaren och du som är nyexaminerad legitimerad arbetsterapeut. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. Har du erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar är det meriterande.
Som person har du lätt för att ställa om när förutsättningarna förändras och ser möjligheter där andra ser hinder. Du har ett tydligt fokus på mål och resultat, och arbetar strukturerat för att nå dit. Vidare trivs du med att samarbeta och har en god förmåga att lyssna, kommunicera och skapa förtroende. Du är trygg i att fatta beslut och du visar gott omdöme i ditt agerande.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta verksamhetschef Emil Mattsson, 018-726 0309. Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 14 16.
Facklig företrädare: Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
