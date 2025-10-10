Legitimerad arbetsterapeut sökes till engagerat team i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
Vill du arbeta nära människan - på riktigt?
Hos oss i Götene får du möta patienter i deras egna hem, lyssna till deras livsberättelser och göra skillnad i vardagen.
Som arbetsterapeut blir du en viktig del av ett varmt och kompetent team där vi hjälps åt, utvecklas tillsammans och stöttar varandra i vardagen.
Inom Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar fyra fysioterapeuter, fyra arbetsterapeuter och tjugofem sjuksköterskor - ett gäng som trivs och har nära samarbete över professionsgränserna.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med personer i alla åldrar inom ordinärt och särskilt boende, LSS, korttidsverksamhet samt psykiatri.
Tillsammans med kollegor planerar du insatser som stärker patientens självständighet och livskvalitet.
Arbetet innebär bland annat:
Bedömning, rehabilitering och träning i hemmiljö
Förskrivning av hjälpmedel
Handledning av omvårdnadspersonal
Deltagande i teamarbete och utvecklingsarbete
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en lugn och naturnära kommun - där du får utrymme att använda din kompetens fullt ut och verkligen påverka patientens vardag.
Hos oss får du:
En arbetsplats med goda kollegor, humor och engagemang
Ett nära och professionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper
Möjlighet att påverka och utveckla ditt arbetssätt
Ett öppet klimat där vi lär av varandra
En chef som värnar om balans mellan arbete och fritidKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med tidigare erfarenhet av kommunal primärvård.
B-körkort (manuell växel)
Som person
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och nyfiken.
Du trivs i mötet med människor, arbetar självständigt men uppskattar samarbete, och du bidrar till ett gott klimat i gruppen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Vikariat på 100% till och med 31 augusti 2026, med tillträde enligt överenskommelse.
Arbete sker på dagtid.
Att pendla till Götene är enklare än du tror:
Mariestad - ca 30 km | Lidköping - ca 25 km | Skara - ca 17 km | Skövde - ca 40 km | Vara - ca 50 km
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
