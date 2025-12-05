Legitimerad arbetsterapeut, Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Vadstena Visa alla sjukgymnastjobb i Vadstena
2025-12-05
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Vadstena
, Motala
, Mjölby
, Ödeshög
, Boxholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Erfarenhet från psykiatrisk och/eller rättspsykiatrisk vård och personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan anses som meriterande. Även utbildning och förtrogenhet med arbetsterapeutiska bedömningsinstrument samt journalsystemet Cosmic kan anses vara meriterande. Körkort är önskvärt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena (RPR) har ett länsövergripande, regionalt och nationellt uppdrag och ansvarar för slutenvård av lagöverträdare med allvarlig psykisk störning och för tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården, arrester och psykiatrienheter. Flera av våra insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer exempelvis domstolar, kriminalvård, polis och andra regioner. Vår klinik har 90 slutenvårdsplatser och cirka 200 medarbetare. Inom kliniken finns sex vårdenheter, öppenvård, utredning- och behandlingsenhet, säkerhet- och serviceenhet och administrativ stab.
Läs gärna vår karriärstege för arbetsterapeuter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut ingår du i ett multiprofessionellt team kring patienten, bestående av bland annat läkare, sjuksköterska, skötare, psykolog och kurator. Du deltar regelbundet på ronder och vårdplaneringar där du bidrar med din kunskap utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Du är en av två arbetsterapeuter på kliniken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara utredning av funktions- och aktivitetsförmåga, identifiering av stödbehov och utformning av kognitivt stöd, handleda personal både internt och externt samt förskrivning av hjälpmedel. Behandling sker både individuellt och i grupp. Som arbetsterapeut är du även delaktig i att skapa möjligheter till meningsfull sysselsättning för patienterna och har därmed nära samarbete med instruktörerna samt leder patientgrupper på klinikens sysselsättningsverksamhet.
Som medarbetare på kliniken har man ett ansvar för att aktivt bidra till och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbeten. Möjlighet till kompetensutveckling finns både inom yrket samt att kliniken erbjuder interna utbildningar.
Om dig
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra människor och har en god människosyn med ett mångfaldsperspektiv. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och vår verksamhet. Det är viktigt för dig att handla i enlighet med fattade beslut, vår verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt har en god dokumentationsförmåga. Du har en pedagogisk förmåga och kan anpassa sättet att förmedla budskapet till lyssnaren samt är själv en god lyssnare. Vi ser gärna att du bidrar med nya idéer och har ett engagemang i de utvecklings- och förbättringsarbeten som pågår.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor och patienter.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt kollektivavtal AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Rättspsykiatriska regionkliniken Kontakt
Enhetschef Miranda Bergqvist 010-1048217. Jobbnummer
9629950