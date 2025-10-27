Legitimerad arbetsterapeut, Hälso- och Sjukvård Rehabilitering, vikariat
2025-10-27
Drivs du av självständigt arbete och vill vara med att skapa bästa möjliga boendesituation för våra patienter? Trivs du i en mindre arbetsgrupp som satsar på utveckling och där fokus är vårdtagarens behov? Då kanske du är vår nya arbetsterapeut.
Hos oss får du en arbetsplats där framtidens kommunala hälso- och sjukvård växer fram i ett trivsamt klimat, med ett närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap.
Kommunal hälso-och sjukvård ansvarar för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare. Här arbetar distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillsammans med vårdtagaren i centrum. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso-och sjukvård är att ge vård och behandling till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till sin vårdcentral.
Vi erbjuder dig:
* delaktighet i kommunal hälso-och sjukvårds ständiga förbättringsarbete både för våra patienter och dig som medarbetare.
* en mindre personalgrupp med god sammanhållning.
* möjlighet till kompetensutveckling.
* ett friskvårdsbidrag på 2000 kr/år.
Vi söker nu en vikarierande arbetsterapeut till vårt team!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och fattar beslut om arbetsterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet.
Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utgör en viktig del i arbetet. Arbete kommer att bedrivas i patientens eget boende och/eller på något av kommunens särskilda boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* legitimerad arbetsterapeut.
* B-körkort och god körvana av personbil.
* förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt, på svenska.
* god datorvana och vana att arbeta i Office.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal vård och omsorg samt har flerårig yrkeserfarenhet. Det är även meriterande med kunskap i Web SESAM (beställningssystem för hjälpmedel), samt vårddokumentationssystemet Treserva.
Som person är du samarbetsorienterad och bekväm att arbeta självständigt. Du är engagerad i din egen och verksamhetens utveckling, och vågar prova nytt. Du har en god kommunikativ förmåga och sätter patientens behov i centrum. Ditt positiva förhållningssätt och lösningsfokus gör dig till en uppskattad samarbetspart, både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
