Legal Operations Specialist (konsultuppdrag, 6 månader)
Vårt uppdrag:
Vi söker nu en driven och nyfiken Legal Operations Specialist till ett internationellt bolag i stark tillväxt. Uppdraget passar dig som är i början av din karriär, men som snabbt vill ta ansvar och arbeta nära både affär och juridik i en modern och framåtlutad organisation.
Här får du en central roll i att stötta och utveckla bolagets legala arbetssätt med fokus på avtal, processer och system.
Du blir en del av Legal Operations-teamet och arbetar tätt tillsammans med både Legal Affairs, affär och finans. Rollen är bred och kombinerar operativt arbete med projekt och förbättringsinitiativ.
Du kommer bland annat att:
• Stötta affären i avtalsprocesser och säkerställa smidig och compliant kontraktshantering
• Arbeta löpande med bolagets Contract Lifecycle Management (CLM)-system
• Hantera administration och utveckling av legala system och verktyg
• Koordinera och driva mindre projekt inom legal operations
• Stötta i arbetet med externa advokatbyråer och legala kostnader
• Bidra till att förbättra processer och arbetssätt inom LegalBakgrund
Vi tror att du är i början av din karriär och har fått en bra grund inom juridik eller contract management - gärna från en affärsjuridisk advokatbyrå eller ett större internationellt bolag.
Du är van att arbeta strukturerat, trivs i en miljö där saker rör på sig och har en stark egen drivkraft.
Vi ser gärna att du:
Har cirka 1-3 års erfarenhet från advokatbyrå eller liknande miljö
Har arbetat med avtal eller legala processer i någon form
Har ett intresse för hur teknik och system kan effektivisera juridiskt arbete
Är trygg i att samarbeta med olika funktioner och stakeholders
Är noggrann, lösningsorienterad och tar eget ansvar
Kommunicerar obehindrat på engelskaÖvrig information
Start: början av maj
Längd: 6 månader
Omfattning: heltid
Vill du ha en roll där du får kombinera juridik, affär och teknik, och samtidigt vara med och bygga smartare arbetssätt i en växande organisation, är det här ett uppdrag för dig! Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme.
