Legal och Compliance Manager till vår kund inom fordonsindustrin
2025-08-14
Vi söker nu en erfaren Legal och Compliance Manager till vår kund inom fordonsindustrin i premiumsegmentet. Vår kund är en av världens ledande tillverkare av fordon.
Om rollen
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Jurek med omgående start, senast start i augusti. Som Legal and Compliance Manager kommer du att vara en viktig del av dagliga arbetet och stötta bolagets Head of Legal. Du kommer att arbeta i ett mindre team och ha personalansvar för två personer.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Ansvarig för att implementera, driva och vid behov vidareutveckla Compliance Management System (CMS)
• Ansvarig för att övervaka lokala juridiska compliance-förhållanden och vid behov anpassa lokala processer i samordning med Group Compliance.
• Ansvarig för att utbilda alla anställda och skapa medvetenhet genom lämpliga kommunikationsåtgärder.
• Ansvarig för compliance-rådgivning till ansvariga/lokal ledning och affärsavdelningar, samt vidta lämpliga åtgärder för att upptäcka, åtgärda och sanktionera (potentiella) överträdelser.
• Ansvarig för att övervaka implementeringen av compliance-krav och rapportera till lokal ledning och Group Compliance-funktioner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har universitetsexamen inom juridik och som har tidigare erfarenhet av liknande roll. Vi ser att du har minst sex års erfarenhet som bolagsjurist inom intern kontroll/juridik/finansavdelning på multinationella företag.
För att lyckas i rollen bör du även ha gedigen erfarenhet av riskhantering och compliance. Att arbeta i en projektledande funktion faller dig naturligt och du har en god förmåga att kommunicera och förhandla. Du är professionell, problemlösningsorienterad och talar flytande engelska och ett/flera nordiska språk.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag/underkonsultuppdrag via Jurek på 14 månader med omgående start, senast start i augusti. Placering för detta uppdrag är Sollentuna.
