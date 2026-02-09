Legal Counsel med affärsfokus till komplexa projekt
100 % distans | Uppdrag mars-december 2026
Vill du arbeta nära affären, vara med där besluten fattas och göra verklig skillnad i stora och tekniskt komplexa projekt? Nu söker vi en erfaren Legal Counsel som vill ta en central roll i anbudsarbete och projektgenomförande inom transmission och EPCI-verksamhet.
Det här är inte en traditionell juridisk roll vid sidan av verksamheten. Det här är en roll mitt i affären
Om rollen
Som Legal Counsel arbetar du tätt tillsammans med sälj, projektledning och contract management. Du är med hela vägen från tidigt anbudsskede till genomförande och uppföljning av projekt.
I rollen kommer du bland annat att:
Ge juridiskt stöd i anbudsprocesser, från analys till förhandling och intern godkännandeprocess
Arbeta nära projektteam i pågående projekt för att säkerställa lönsamhet, regelefterlevnad och riskhantering
Delta i månatliga projektgenomgångar
Bidra med juridiska, kommersiella och praktiska perspektiv i beslutsfattande
Arbeta med juridisk risk management
Ge löpande rådgivning inom avtal, upphandling, NDA, Code of Conduct och integritetsfrågor
Samarbeta nära kollegor inom transmission samt med andra funktioner inom Corporate Affairs
Viss affärsutveckling kan också bli en naturlig del av uppdraget.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en affärsnära och lösningsorienterad jurist med ett tydligt inhouse-perspektiv.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet som inhouse-jurist inom EPCI eller liknande verksamhet
Totalt 5-8 års relevant juridisk erfarenhet
Erfarenhet av entreprenad- och konstruktionsjuridik
God kunskap om FIDIC-avtal
Erfarenhet av nordiska standardavtal, där NSC 05 är meriterande
Förmåga att göra snabba bedömningar och prioritera i en komplex miljö
Personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Affärsdriven och pragmatisk
Lösningsorienterad och proaktiv
Tydlig och pedagogisk i din rådgivning
En lagspelare som samtidigt trivs med att arbeta självständigt
Kommunikativ och bekväm i samarbeten med många olika intressenter
Trygg i din roll och har hög integritet
Praktisk information
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Uppdragsperiod: 22 mars - 18 december 2026
Arbetsform: 100 % distans
Språk: Svenska och engelska på expertnivå
Låter det här som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
