Leg. Veterinär till Arken zoo veterinärklinik Borås
Veterinärerna i Bålsta AB / Veterinärsjobb / Borås Visa alla veterinärsjobb i Borås
2026-06-29
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Välkommen till Arken zoo veterinärklinik Borås!
Om jobbet:
Arken Zoo Veterinärklinik är ett familjeägt företag som under franchiseform är verksamma i Arken Zoo ́s koncern. Hos oss får du möjlighet att påverka ditt arbete då det är korta led mellan medarbetare och ägare vilket gör att din röst blir hörd. Det finns möjlighet till ett varierande arbete där man växlar mellan tandavdelning, operation samt poliklinik. Vi är en familjär och flexibel arbetsplats där vi jobbar efter devisen "kunskap möter omtanke".
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Vi värdesätter vidareutbildningar och ser gärna att vår personal utvecklas inom de områden de finner intressanta. Vi är en välutrustad klinik och tillsammans arbetar vi för att vara en attraktiv plats för våra patienter och djurägare men också för oss själva. I vår operationsavdelning har vi komplett gasnarkosutrustning och på vår tandavdelning toppmodern tandutrustning inklusive tandröntgen. Vi ingår i marknadens mest kompletta erbjudande för djurägaren då vår klinik ligger i samma lokaler som butiken Arken Zoo som har ett välsorterat utbud av tillbehör och foder till smådjur.
Hos oss arbetar du endast dagtid, vardagar. Vi har alltså varken helg eller jour-tider. För oss är gemenskapen mellan kollegor viktig och vi hoppas att du vill bli del av vårt engagerade team.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad veterinär, kompetens inom mjukdelskirurgi är meriterande
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. För att lyckas i den här rollen tror vi att du har lätt för att samarbeta med andra men att du samtidigt klarar av att arbeta självständigt. För oss är det viktigt att du är positiv och sprider god energi samtidigt som du inger en trygghetskänsla hos djurägare och den övriga personalen.
Ort: Borås
Omfattning:
Hel eller deltid. 60-100%
Vi är lyhörda för dina behov. Tillträdesdatum och anställningsgrad bestäms i dialog. Samtliga anställningar hos Arken Zoo Veterinärklinik omfattas av kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 1/9-2026
mail: jenny.petersson@arkenzoo.se
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jenny.petersson@arkenzoo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Veterinär Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterinärerna i Bålsta AB
(org.nr 556928-8870), http://www.arkenzoo.se
Trandögatan 28 (visa karta
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504 33 BORÅS Arbetsplats
Arken Zoo veterinärklinik Borås Jobbnummer
9983341