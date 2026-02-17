Leg. Veterinär med tandintresse till Blekinge Smådjursklinik
AniCura Blekinge Smådjursklinik är en del av AniCura - en ledande aktör inom djursjukvård för sällskapsdjur i Europa. Vår vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård, med fokus på kvalitet, service och kontinuerlig utveckling.
På vår klinik i Blekinge är vi cirka 20 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Kliniken är öppen på vardagar och har en trogen och nöjd kundkrets. Vi har historiskt haft en stor kundkrets inom tand då vi kunnat erbjuda mycket avancerad tandvård. Vi har fortfarande stor kompetens på plats men skulle behöva kunna erbjuda fler listor och detta är därför ett prioriterat område i Blekinge. Du får både möjlighet till vidareutveckling lokalt, men även via externa kurser.
Vi samarbetar nära med AniCura Kalmarsunds Djursjukhus, där specialistkompetens finns inom bland annat ortopedi, neurologi, kirurgi, dermatologi, oftalmologi, kardiologi, odontologi, bilddiagnostik, reproduktion och akutsjukvård. Men även med klinikerna i Läckeby, Högsby och Borgholm. Tillsammans strävar vi efter att finnas till för våra djur och deras ägare varje dag, och det finns stora möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan klinikerna samt djursjukhuset.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av att utveckla vår tandavdelning och kommer därför satsa på en individ med stort driv och engagemang. Vi erbjuder utbildning efter din kompetensnivå för att säkerställa att vi kan erbjuda god tandvård till alla våra patienter.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad veterinär och är intresserad av att jobba med och utvecklas inom tand
• trivs med att kommunicera med både djurägare och kollegor
• har ett tryggt och lugnt handlag med hundar och katter
• behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
För oss är det viktigt att du delar våra fem principer:
Kvalitét, ansvarstagande, ömsesidighet, effektivitet och frihet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din passion för djur, att du är positiv och skicklig i ditt bemötande och har viljan att ständigt utvecklas och lära. Din initiativförmåga är viktig, liksom förmågan att samarbeta och samverka.
Vad vi erbjuder
Vår ambition är att vara Sveriges bästa arbetsplats och vi vill att alla som kommer till oss ska stanna länge och utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar varandra - och där du kan fortsätta utvecklas i din yrkesroll.
Hos oss finns möjlighet att ta med hund på jobbet och vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start från mitten på mars eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Intresserad?
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer och urval sker löpande.
För frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten, kontakta gärna: Klinikchef Anna Follby anna.follby@anicura.se
