Leg. veterinär för ortopedi till polikliniska enheten på hästavdelningen
Institutionen för kliniska vetenskaper
Universitetsdjursjukhuset söker veterinär med inriktning ortopedi och intresse för forskning till vår polikliniska mottagning på hästavdelningen. Är du vår nästa ortoped till vårt ortopediska team på universitetet?
Välkommen med din ansökan till oss!
Om jobbet
Du kommer att i första hand arbeta på avdelningens polikliniska enhet med ortopediska utredningar. Som veterinär vid UDS kommer du också att få handleda veterinär- och djursjukskötarstudenter. Det finns möjligheter till samarbete med forskare i vårt ortopediska team, som en del av klinisk forskning, liksom möjligheter till specialiseringsutbildning inom ortopedi.
Vid intresse av arbete på andra avdelningar inom UDS eller institutionen kan detta diskuteras och bli aktuellt. Alla anställda på hästavdelningen går på listtjänstgöringsavtal.
Hos oss får du vara med och bidra till en positiv utveckling i en universitetsmiljö som flödar av kunskap inom många områden. Du kommer att verka i en dynamisk värld med kliniska utmaningar i forskningens framkant.
Din bakgrund
Du som söker är legitimerad veterinär med behörighet att arbeta i Sverige, och har gedigen erfarenhet inom ortopedi på häst. Det är önskvärt med specialistkompetens inom sjukdomar hos häst, ISELP certifiering, formell träning inom ortopedi och rehabilitering som ett fullgjort residentprogram inom ECVSMR, erhållen examen som Diplomate in European College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (ECVSMR) eller motsvarande.
Du är van att möta djurägare i olika situationer. Du har goda kommunikativa och sociala förmågor, inser vikten av att upprätthålla goda kundkontakter och bemöta djurägare på ett professionellt sätt.
Som person är du strukturerad, tål periodvis hög arbetsbelastning och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där det händer mycket.
Du värdesätter ett gott samarbete med kollegor, är en god lagspelare och bidrar aktivt till goda relationer inom hela fakulteten.
Du är intresserad av att arbeta i en miljö där klinisk verksamhet möter undervisning och forskning, samt av att skapa god lärandemiljö för studenterna. Samtidigt kan du se på verksamheten utifrån ett kommersiellt perspektiv och är resultatfokuserad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds kvalificerad sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Hästavdelningen tar årligen emot cirka 5000 hästar. Vi är idag ungefär 50 medarbetare och en del av institutionen för kliniska vetenskaper, som i sin tur har cirka 340 anställda. Avdelningen har idag tre enheter: Poliklinik med ortopediska - och medicinska fall, hovslageri och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdenhet med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsenhet med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-30.
