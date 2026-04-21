Leg. veterinär - vill du utvecklas eller specialisera dig inom dermatologi?
Har du ett intresse för dermatologi och kanske redan arbetar inom det? - eller är du nyfiken på att fördjupa dig inom området? Hos oss får du möjlighet att utvecklas, utbilda dig och på sikt specialisera dig inom dermatologi i en högspecialiserad klinisk miljö. Om AniCura Västra Djursjukhuset På AniCura Västra Djursjukhuset i Göteborg arbetar våra hjältar varje dag med att ge djur högkvalitativ vård och rädda liv. Sedan starten 2007 har vi byggt upp ett starkt, engagerat team med en gemensam vision: att tillsammans forma framtidens djursjukvård.
Vi är ett etablerat och personligt djursjukhus med många års samlad kompetens under samma tak. Vår verksamhet är bemannad dygnet runt, med mottagning mellan kl. 08-20. Här möter du ett varierat patientflöde med både akutfall och remisser, och vi erbjuder specialistmottagningar inom bland annat ögon, hud, tand, diabetes, gastroenterologi, kardiologi, kattmedicin och hältmottagning.
Vår vårdavdelning är separerad för hund och katt och inkluderar en intensivvårdsavdelning (IVA). På vår moderna operationsavdelning utför vi de flesta typer av ingrepp inom både mjukdelskirurgi och ortopedi. Djursjukhuset är dessutom utrustat med datortomografi, digital röntgen och flera ultraljudsenheter för både buk- och hjärtundersökningar.
Hos oss blir du en del av ett tryggt och erfaret team där samarbete och kunskapsutbyte är i fokus. Vi erbjuder en lärorik och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att ge varje patient den bästa möjliga vården.
Om rollen
Hos oss får du en roll där du inte bara arbetar kliniskt - du får också möjlighet att forma din egen utvecklingsresa inom dermatologi. Oavsett om du redan har erfarenhet eller vill nischa dig inom området, skapar vi förutsättningarna för att du ska växa.
I din vardag kommer du att:
Arbeta med utredning, diagnostik och behandling av dermatologiska patientfall - med stöd av erfarna kollegor och specialister när det behövs.
Möta en varierad patientgrupp där ingen dag är den andra lik - från enklare hudproblem till mer komplexa och långvariga fall.
Samarbeta nära kollegor inom internmedicin, kirurgi och bilddiagnostik för att skapa helhetslösningar och ge varje patient bästa möjliga vård.
Successivt fördjupa din kompetens inom dermatologi och ges möjlighet att på sikt ta en mer specialiserad roll inom området.
Ta del av riktad vidareutbildning och utvecklingsinsatser som stödjer din resa mot ökad fördjupning och eventuell specialisering.
Du blir en del av en verksamhet där kunskapsutbyte, nyfikenhet och utveckling är en naturlig del av vardagen - och där vi gärna ser att du är med och påverkar både din egen och teamets utveckling.
Kvälls- och helgarbete ingår enligt schema, då vi anpassar vår bemanning efter patienternas behov.
Vem vi söker Vi söker dig som har ett genuint intresse för dermatologi - oavsett om du redan arbetar inom området eller vill utvecklas och nischa dig framåt.
Du är:
• Legitimerad veterinär med minst 5 års klinisk erfarenhet inom smådjursjukvård.
• Nyfiken och motiverad att utvecklas inom dermatologi och fördjupa din kompetens.
• Trygg i din grundkompetens och van att arbeta självständigt med patientfall.
• En lagspelare som uppskattar samarbete och kunskapsutbyte.
• Engagerad i både din egen och verksamhetens utveckling.
Tidigare erfarenhet inom dermatologi är meriterande, men inte ett krav - vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att utvecklas inom området.
Om AniCura Sverige AniCura Sverige ingår sedan 2018 i Mars Veterinary Health, ett globalt nätverk som skapar stora möjligheter till kunskapsutbyte, innovation och utveckling. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa är AniCura en av de ledande aktörerna inom avancerad djursjukvård.
I Sverige är vi en av de största aktörerna, med verksamheter från norr till söder och en stark lokal närvaro. Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård till varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder trygga anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag, samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom hela din karriär.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv - det bidrar till både ökad kvalitet och innovation i vårt arbete.
För tjänster där det krävs kommer du som en del av rekryteringsprocessen att behöva bifoga din legitimation från Jordbruksverket. Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till:Katarina.bewig@anicura.se
eller emma.idman@anicura.se
