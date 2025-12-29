Leg. Tandhygienist sökes Nybrokliniken - Östermalm

Dental Business Group AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-12-29


Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dental Business Group AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vår Sanyu behöver en kollega!
På Nybrokliniken har vi fullt med patienter och vi känner oss laddade inför nästa års utmaningar. Vi tycker att vi är precis lagom många för att kunna få dagarna att flyta, här arbetar fyra tandläkare , en tandhygienist, tre tandsköterskor och en receptionist.
Det viktigaste för oss är att skapa en lugn och trivsam miljö för våra patienter och vi värdesätter tandhygienistens kompetensområde högt.
Vi söker dig som har en önskan om att varva dina egna behandlingar med assistans en till två dagar per vecka. Antal timmar per vecka kan diskuteras , vi är öppna för både deltid och heltid. Förmånliga villkor utlovas. Om du vill lära känna oss, kolla in vår hemsida.
Varmt välkommen på ett besök på kliniken hos oss!
Vi ser fram emot din ansökan.
Tandläkare Karla Reigo och Tandläkare Tove Franzén
Leg. Tandhygienist Sanyu Mwesigye

Kontakta Åsa Lindgren på Dental Business Group
Åsa Lindgren på Dental Business Group är ansvarig för den initiala kontakten och håller i rekryteringsprocessen. Hör av dig med eller utan färdigt CV så snart som möjligt eftersom intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6452127-1767986".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dental Business Group AB (org.nr 559057-0627), https://dentalbusinessgroup.teamtailor.com
Nybrokliniken (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Åsa Lindgren
asa.lindgren@dentbiz.se
079-076 04 19

Jobbnummer
9664994

Prenumerera på jobb från Dental Business Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dental Business Group AB: