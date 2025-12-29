Leg. Tandhygienist sökes Nybrokliniken - Östermalm
Dental Business Group AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
Vår Sanyu behöver en kollega!
På Nybrokliniken har vi fullt med patienter och vi känner oss laddade inför nästa års utmaningar. Vi tycker att vi är precis lagom många för att kunna få dagarna att flyta, här arbetar fyra tandläkare , en tandhygienist, tre tandsköterskor och en receptionist.
Det viktigaste för oss är att skapa en lugn och trivsam miljö för våra patienter och vi värdesätter tandhygienistens kompetensområde högt.
Vi söker dig som har en önskan om att varva dina egna behandlingar med assistans en till två dagar per vecka. Antal timmar per vecka kan diskuteras , vi är öppna för både deltid och heltid. Förmånliga villkor utlovas. Om du vill lära känna oss, kolla in vår hemsida.
Varmt välkommen på ett besök på kliniken hos oss!
Vi ser fram emot din ansökan.
Tandläkare Karla Reigo och Tandläkare Tove Franzén
Leg. Tandhygienist Sanyu Mwesigye
Kontakta Åsa Lindgren på Dental Business Group
Åsa Lindgren på Dental Business Group är ansvarig för den initiala kontakten och håller i rekryteringsprocessen. Hör av dig med eller utan färdigt CV så snart som möjligt eftersom intervjuer sker löpande.
