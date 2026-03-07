Leg tandhygienist, för dig som vill ha en varierad och patientfokuserad dag
2026-03-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
På Tandettan välkomnar vi dig som vill arbeta vid en klinik där patientens bästa alltid står i centrum. Vår utgångspunkt är patientorienterad vård där behandlingsbeslut grundas på vad som är bäst för patienten - inte på ekonomiska produktionsmål. Vi tror att god tandvård bygger på kvalitet, omtanke och professionellt omdöme.
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist som uppskattar en varierad arbetsroll och som inte nödvändigtvis vill arbeta enbart kliniskt som hygienist hela dagarna.
Hos oss kommer du att arbeta både med egna tandhygienistpatienter och i vissa delar även som tandsköterska, exempelvis med assistans vid behandlingar, sterilarbete eller vissa administrativa uppgifter såsom reception och bokning.
Tjänsten passar särskilt dig som själv önskar en mer omväxlande arbetsdag, där arbetet som tandhygienist kombineras med andra arbetsuppgifter i teamet. Denna variation kan också bidra till en mer ergonomisk arbetsdag genom att arbetsmomenten varieras.
Tillsvidareanställning
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Vi söker dig som
är legitimerad tandhygienist
uppskattar en varierad arbetsroll
har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
har ett professionellt och vänligt bemötande gentemot patienter
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi är ett sammansvetsat team där alla trivs tillsammans, och därför är det viktigt att du har god social förmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Om kliniken
Välkommen att skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
