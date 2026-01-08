Leg sjuksöterska timavlönad sökes till sommaren 2026
Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet / Sjuksköterskejobb / Lomma Visa alla sjuksköterskejobb i Lomma
2026-01-08
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
I Lomma kommun arbetar vi med en värdegrund som utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Vår värdegrund guidar våra medarbetare i vardagen och det är våra engagerade medarbetare som driver utvecklingen framåt.
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska och som vill arbeta med oss under sommarhalvåret som timanställd men även resterande året som timanställd. Som timanställd har du din placering i Bjärred eller Lomma beroende var behovet finns.
I Lomma utgår hemsjukvårdens sjuksköterskor från Poppelgatan och Säbos sjuksköterskor sitter ute på våra boenden, Strandängsgatan, Vega och Orion i Lomma.
I Bjärred sitter Hemsjukvårdens och säbos sjuksköterskor tillsammans på boendet Jonasgården.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande.
Vi söker:
• Sjuksköterska/distriktsjuksköterska för tjänstgöring kväll, dag och nattKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distrikts- eller sjuksköterska som har ett genuint intresse för människor.
• Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
• Du har förmåga att se helheten, har god samarbets- och kommunikationsförmåga, samt är självständig och har ett stort mått av flexibilitet.
• Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete
• Du vill bidra till att utveckla verksamheten
• Du brinner för att ge våra äldre omvårdnad, trygghet och stöd
• Du tar ett stort eget ansvar
• Du har goda språkkunskaper i svenska.
• B körkort krävs.
• Tidigare erfarenhet inom kommunal hälsosjukvård är meriterande.
Stämmer detta in på dig?
Välkommen med din ansökan redan i dag!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Arbetsplats
Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet Kontakt
Pia Månsson Zander, Enhetschef 0733-41 16 73 Jobbnummer
9672998