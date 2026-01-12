Leg. Sjuksköterskor till Jourverksamhet helger dagtid
2026-01-12
Vi söker nya kollegor
Just nu söker vi sjuksköterskor som vill jobba dagtid på helger till Adept Sjuksköterskejour.
Adept AB erbjuder ett viktigt arbete med unika arbetsvillkor, stor frihet och konkurrenskraftig lön.
Adept AB tillhandahåller sjuksköterskor på jourtid, kvällar/nätter/helger/helgdagar, till SÄBO och LSS-enheter i Stockholmsområdet. Våra kunder är såväl privat som kommunalt drivna verksamheter. Vi erbjuder telefonrådgivning till omvårdnadspersonal och utför såväl planerade som oplanerade insatser.
Hos oss får du:
• Individuellt anpassad introduktion för att du så tryggt som möjligt ska komma in i din roll
• Kontinuerlig uppföljning med APT, medarbetarsamtal och medarbetarträffar.
• Möjlighet att arbeta självständigt och med stor rörelsefrihet
• Säkra tjänstebilar
Att arbeta på Adept ger ett spännande, utvecklande och givande arbete. För att trivas krävs att man gillar utmaningar, varierande arbetsbelastning/uppdrag samt uppskattning av självständigt arbete. Du bör vara en ödmjuk och positiv person som är öppen och anpassningsbar. Du har en trygg kunskapsgrund och ett stort engagemang för att möta nya personer och nya förhållanden, vidare lägger vi stor vikt vid att du på ett professionellt och ambitiöst sätt levererar det som våra uppdragsgivare önskar. Vi vill att du har arbetat minst två år inom ditt yrke.
Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss per mail: samordnare@sskjour.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: samordnare@sskjour.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jourhavande Sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adept Sverige AB
(org.nr 559121-8317) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vara Vård Sydost Jobbnummer
9679774