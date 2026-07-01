Leg. sjuksköterska till vägburen ambulanssjukvård, Kiruna
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Kiruna Visa alla sjuksköterskejobb i Kiruna
2026-07-01
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vårt härliga gäng söker ny kollega, Är det du? Vill du ha ett omväxlande arbete där din kompetens tillvaratas och utmanas? Är du ambulanssjuksköterska eller specialistsjuksköterska med annan lämplig specialistutbildning såsom anestesi, akut eller iva? Sök då ett livsviktigt jobb inom ambulansen och bli vår nya kollega!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har haft B-körkort sammanhängande i minst tre år. För tjänsten krävs godkända fystester samt godkänt förarprov. Har du specialistutbildning inom anestesi, intensivvård, akutsjukvård eller ambulanssjukvård ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av prehospitalt arbete eller annan akutverksamhet, erfarenhet av journalsystemet Mobimed samt kunskaper i meänkieli, finska och/eller samiska är meriterande. C1- eller C-körkort är också en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är en mogen person som har förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa och snabbt föränderliga situationer. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, närstående och kollegor. Vi värdesätter särskilt din empatiska förmåga och din förmåga att bemöta andra med respekt, lyhördhet och förståelse. Rollen ställer höga krav på god kommunikation, vilket innebär att du kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter situation och mottagare samt skapa förtroendefulla relationer.
Det här får du arbeta med
Inom ambulanssjukvården får du arbeta i en unik samhällsfunktion bestående av att dygnet runt arbeta med prehospital akutsjukvård där medarbetarna möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada i patientens hem, i utomhusmiljö eller på en olycks- eller skadeplats. Tillsammans med en ambulanssjukvårdare, eller annan sjuksköterska, är ni den ambulansbesättning som ofta är först på plats och där kommer din kompentens till användning, Det är du som ambulanssjuksköterska som gör den första viktiga bedömningen, utför den mest akuta vården, har det medicinska ansvaret och beslutar om omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå. Ni möter olika situationer och utmaningar där er insats kan vara avgörande för patienten och göra skillnad för andra människor. I besättningen arbetar ni i nära samarbete med varandra och andra yrkesprofessioner.
Det här erbjuder vi dig
• Vi erbjuder introduktion och handledning inom ambulansen baserad på tidigare erfarenheter och personliga behov
• Personligt schema med Timecare
• Utbildningsdagar och tid för förkovring i yrket
• PS-utbildning, utbildning i Akut omhändertagande i Hotfull miljö, HLR-utbildning
• Kollegor med starkt engagemang och hög kompetens
• Ett livsviktigt och självständigt arbete med stort ansvar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi kan erbjuda dig fast anställning eller vikariat. Tjänsterna är heltid och arbetstiden är förlagd dygnet runt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
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971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ira Pääkkölä ira.a.paakkola@norrbotten.se +46761257772 Jobbnummer
9987186