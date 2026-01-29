Leg. Sjuksköterska till sommarvikariat inom Falu kommun
Vill du ha ett fritt och självständigt arbete? Gillar du att arbeta med varierande och utmanade arbetsuppgifter? Då kan arbetet som legitimerad sjuksköterska vid hemsjukvården, vård och omsorgsboende, inom LSS och socialpsykiatrin vara något för dig!
Du får ett spännande, givande, fritt och självständigt arbete, som skapar delaktighet för dina patienter och ger personlig utveckling till dig. Vi kommer att erbjuda dig en handledare och en individuellt anpassad introduktion som ger en mycket bra start i ditt nya arbete! Hos oss får du ett omväxlande arbete och en arbetsplats med hög kompetens, ett bra arbetsklimat och med stort engagemang i personalgruppen.
Varmt välkommen med din ansökan till tjänsten som legitimerad sjuksköterska inom hemsjukvård, vård och omsorgsboende inom LSS och socialpsykiatrin sektionen hälso-och sjukvård vid Falu kommun.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i kommunal hälso-och sjukvård leder du omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsarbetet på våra boenden, hemtjänstgrupper, gruppbostäder och servicebostäder inom LSS och socialpsykiatrin. Du kommer att samarbeta med undersköterskor, omvårdnadspersonal, stödassistenter, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschefer. Du samverkar också med primärvård, slutenvård och andra aktörer utifrån en helhetssyn på patienten.
Du kommer att ha ett övergripande patientansvar för vården av dina patienter. I detta ingår att kunna göra dina egna bedömningar, provtagningar, såromläggning, medicinhantering, injektioner, diabetesvård och andra förekommande arbetsuppgifter. Arbetet omfattar även förebyggande av sjukdomar och sjukdomskomplikationer t.ex. fallskador, undernäring och psykisk ohälsa. Vidare kan arbetet innefatta att ansvara för vård i livets slutskede.
Som sjuksköterska handleder och utbildar/delegerar du också personal i omvårdnad samt i hälso-och sjukvårdsinsatser.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är öppen och engagerad och som trivs med att utveckla både dig själv och verksamheten du arbetar i. Som person är du empatisk, du värdesätter gott bemötande mot patienter och kollegor och du har förmåga att hålla en hög och jämn servicenivå. Du delar Falu kommuns värdegrund där du möter varje människa med förståelse och respekt. Du har även förmåga att bygga relationer och skapa nya nätverk. För att trivas i tjänsten ser vi också att du behöver vara flexibel för att kunna hantera oförutsedda händelser, samt att du har lätt för att samarbeta utifrån ditt lösningsfokuserade förhållningssätt.Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, bland annat för att du ska trivas hos oss och bli så trygg som möjligt i din sjuksköterskeroll.
Meriterande kvalifikationer
• Specialistutbildningen i vård av äldre
• Distriktsköterskeutbildning
• Vidareutbildning i demensvård
• Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Annan för tjänsten relevant vidareutbildning
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Schemalagd arbetstid 38,25h/vecka, dagtid. Helg- och kvällstjänstgöring förekommer.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Möjlighet till viss förlängning av vikariatstjänsten utöver sommaren kan bli aktuellt. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
