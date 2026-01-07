Leg. Sjuksköterska till Psykiatriska öppenvården
2026-01-07
Vill du vara med och skapa trygg och sammanhållen psykiatrisk vård? Hos oss får du en central roll i ett engagerat team där kvalitet, evidensbaserade metoder och patientens behov står i fokus.
Här finns goda möjligheter till utveckling - både för dig och för vården.
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård samt en akutverksamhet samt våra mobila verksamheter. Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet.
Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare!
Vid klinikens allmänpsykiatriska mottagning har våra sjuksköterskor en central roll. Fokus i detta arbete är att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga kvalitet i diagnostik, behandling och bemötande. Vi arbetar utifrån evidensbaserade, beprövade metoder, och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Individuell anpassning, lyhördhet och hänsyn till hela sjukdomsbilden betonas vid svåra tillstånd och samsjuklighet.
Till de allmänpsykiatriska teamen i öppenvården, söker vi nu legitimerad sjuksköterska för tillsvidare anställning. Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att såväl självständigt som tillsammans med andra behandlare bedriva patientarbete för personer med psykisk sjukdom och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta i multiprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, specialistläkare, kurator, skötare, psykolog, och annan medicinsk personal.
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som t.ex. medicininställning, medicinuppföljningar, telefonrådgivning, recepthantering och stödjande samtal.
Introduktion anpassas efter dina behov. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns goda möjligheter till personlig utveckling inom yrkesrollen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett par års arbetslivserfarenhet i yrket. Tidigare erfarenhet inom psykiatri, liksom vana vid psykiatrisk öppenvård är meriterande. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom psykiatri.
Som person har du god samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta i team med andra professioner. Du är självständig och trygg med att ha varierande arbetsuppgifter och kan utifrån din profession fatta egna beslut. Du är ansvarstagande och sätter patientens bästa i fokus utifrån ditt professionella och empatiska sätt. Givetvis arbetar du även efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Du tycker också att trivsel och den sociala arbetsmiljön är viktig för arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning och ansökan
Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
