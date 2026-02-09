Leg. Sjuksköterska till Postiljonen - Timanställd/ vikariat
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Postiljonens vård- och omsorgsboende är vackert beläget i Svedmyra i södra Stockholm med närhet till grönområden och allmänna kommunikationer.
Vi har 57 platser med inriktning somatik, demens och korttids-/växelvårdsavdelningar med demensinriktning.
Din roll
Som sjuksköterska på Postiljonens vård- och omsorgsboende ansvarar du för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Du handleder och arbetsleder omvårdnadspersonal.
Du bedömer, planerar, utför, utvärderar och dokumenterar hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje boendes förutsättningar, önskemål och behov.
Du samarbetar med kollegor, läkare och andra interna och externa kontakter för att säkerställa en god omvårdnad.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad sjuksköterska helst med några års erfarenhet, helst inom äldreomsorgen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Vodok, Senior Alert, Palliativa registret och ViSam.
Du utgår alltid från boendes önskemål och behov och tycker om att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Det är viktigt att du har ett stort engagemang för äldre människors livskvalitet, trygghet, självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet.
Då samverkan och kommunikation med flera olika aktörer ingår i dina arbetsuppgifter är det nödvändigt med mycket goda kunskaper i svenska språket, i båda tal och skrift.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/655". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Nina Virtanen 0850818429 Jobbnummer
9732221