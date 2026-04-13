Leg sjuksköterska till ny vårdcentral - Nötkärnan Gårdsten
2026-04-13
Nu ska 10000 människor i Gårdsten få en ny vårdcentral!
Vill du vara med från allra första början - och bygga upp något på riktigt?
Vi söker en distriktssköterska/legitimerad sjuksköterska som vill arbeta kliniskt och vara med och skapa en vårdcentral med patienten i centrum. Vi kommer att behöva sjuksköterskor inom BVC, diabetes och astma/KOL så vi ser gärna att du har kompetens inom någon av dessa områden.
En möjlighet för dig som vill vara med och bygga upp och vara med och forma arbetssätt, kultur och struktur från grunden.
Vårdcentralen öppnar 1 september 2026 och vi hoppas att du är med från starten.Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Vårdcentralen är medarbetarägd och ligger mitt i Gårdstens centrum.
Vi vill skapa en verksamhet med öppna dörrar, både för patienter och medarbetare. En verksamhet där vi känner våra patienter och samverkar med lokalsamhället. ,
Vi jobbar i en mångkulturell miljö med patienter från världens alla hörn, med olika bakgrunder, språk och åldrar. Vår verksamhet bygger på tillgänglighet, kontinuitet och långsiktighet, engagemanget för patienterna är avgörande.
Om rollen
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska, helst med erfarenhet från primärvård.
Kompetens inom områdena BVC, diabetes och astma/KOL är meriterande.
Du kommer att få ett varierande arbete med olika typer av mottagningsarbete, telefonrådgivning och patientnära laboratoriearbete.
Som person är du trygg, prestigelös, lösningsorienterad och har ett stort engagemang. Vi startar som en liten verksamhet men tror att vi kommer att växa tillsammans och hoppas bli den självklara vårdcentralen för invånarna i Gårdsten.
Tjänsten som legitimerad sjuksköterska är på heltid, med sex månaders provanställning.
Tillträde i mitten av augusti.Så ansöker du
Om detta låter intressant, hör gärna av dig så berättar vi mer!
Skicka din ansökan till Maria Aleniusson, Tf HR-chef: maria.aleniusson@notkarnan.se
För frågor om tjänsten kontaktar du Malin Lagerberg, verksamhetschef: malin.lagerberg@notkarnan.se
Vi ser fram emot att höra från dig, varmt välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: maria.aleniusson@notkarnan.se
Arbetsgivare Nötkärnan Gårdsten Vårdcentral AB
(org.nr 556384-9339)
Muskotgatan 10 (visa karta
)
424 38 AGNESBERG Jobbnummer
