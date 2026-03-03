Leg. Sjuksköterska till Meliva gynekologmottagning Norrmalm/Östermalm
Meliva AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Leg. Sjuksköterska till Meliva Considra Gynekologimottagning Norrmalm/Östermalm
Vill du arbeta i ett värderingsstyrt vårdteam där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor - i en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad specialistvård där patientens behov alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Meliva GYN Norrmalm/Östermalm är välfungerande gynekologimottagningar med hög kompetens. Samma medarbetarteam jobbar på båda enheterna. Under Q2 kommer Östermalms mottagning avvecklas, och implementeras i Norrmalms enhet. Kan förekomma arbete på våra andra gynekologiska mottagningar som finns på Södermalm samt Nacka under sommarperiod, julledighet, lov eller vid behov.
Här arbetar gynekologer, sjuksköterskor, undersköterskor och uroterapeuter i nära samarbete för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Hos oss präglas vardagen av kollegialt stöd, kontinuerlig utveckling och hög patientsäkerhet.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom mottagningsarbete där både telefonrådgivning, bokning, mottagningsarbete och övrig administration ingår.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Telefonrådgivning samt bokning
Bokning från väntelista, remisser.
Receptionistarbete. Ta emot patienter i receptionen.
Assistering läkare inne på mottagningsrum
Städning av mottagningsrum
Läkemedelshantering/beställning
Hantering av instrument såsom disk samt sterilisering av material
Beställning av vårdmaterial
Samverkan med övriga professioner inom teamet för helhetsomhändertagande
Aktivt deltagande i kvalitets- och förbättringsarbete
Vi erbjuder dig
En värderingsstyrd organisation med patienten i fokus
Kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team
Möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och verksamhetens arbetssätt
Tydlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från gynekologisk vård.
Är trygg i din yrkesroll, med några års erfarenhet och har god förmåga att arbeta självständigt, tar egna initiativ.
Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och bemöter patienter professionellt
Är strukturerad och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad
Trivs i teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Är intresserad av att delta i verksamhetsutveckling.
Meriterande: erfarenhet av TakeCare, 1177, Kuralink, WebDoc, TeleQ samt telefonrådgivning.
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid. Måndag-fredag. Ledig röda dagar.
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Norrmalm/Östermalm.
Lön: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningsperioden, tjänsten kommer eventuellt att tillsättas under ansökningsperioden.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Jenny Lindberg
Roll: Enhetschef Norrmalm/Östermalm
Mail: jenny.lexmarklindberg@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
114 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Meliva gynekologmottagning Norrmalm/Östermalm Jobbnummer
9775302