Leg. sjuksköterska till LSS och Socialpsykiatrin inom Falu kommun
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-03-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen i Falun
Vill du ha ett fritt och självständigt arbete som sjuksköterska? Gillar du att arbeta med varierande och utmanande arbetsuppgifter? Tillsammans med ett fantastiskt gäng kollegor kommer du som sjuksköterska inom LSS och socialpsykiatrin vara med och skapa en stabil verksamhet med goda förutsättningar!
Vi erbjuder attraktiva arbetstider och du kommer att vara en del av ett kompetent, självgående och härligt gäng sjuksköterskor inom LSS och socialpsykiatri vid sektionen för hälso- och sjukvård. Vi kommer att erbjuda dig ett mentorskap och en individuellt anpassad introduktion som ger en mycket bra start i ditt nya arbete. Vi har gemensamma lokaler vid Åsgatan/Trotzgatan där närheten till arbetskamraterna och enhetschef bidrar till en god sammanhållning och en trevlig arbetsmiljö.
Omsorgsförvaltningens arbete bygger på en gemensam värdegrund där trygghet är ett centralt begrepp i arbetet tillsammans med den enskilde kunden. I varje möte med den enskilde ska omsorgsförvaltningens verksamheter kännetecknas av ett bemötande som säkerställer respekt, integritet, självbestämmande, gott bemötande, kontinuitet och inflytande för den enskilde.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska inom LSS/socialpsykiatri innebär att ansvara för omvårdnaden av patienter som bor i egna lägenheter vid grupp- och servicebostäder. Arbetet innebär att självständigt bedöma, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser riktade till patienterna. Du organiserar, planerar, prioriterar och samordnar omvårdnadsarbetet och ansvarar också för medicinska åtgärder. Du kommer att samarbeta med fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, chefer och omsorgspersonal. Du samverkar också med primärvård, slutenvård och andra aktörer utifrån en helhetssyn på patienten. Som sjuksköterska handleder, utbildar och delegerar du omsorgspersonal i omvårdnad samt i hälso- och sjukvårdsinsatser. Du deltar aktivt i utvecklingsarbete för att förbättra vår verksamhet.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska- B-körkort- Minst 1 års erfarenhet som sjuksköterska- God vana av IT-baserade journalsystem- Att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du öppen och engagerad. Du är empatisk och för dig är ett gott bemötande mot patienter och kollegor viktigt. Du är flexibel och lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med andra samt bygga relationer. Du delar Falu kommuns omsorgsförvaltnings värdegrund.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen- Specialistutbildning i vård av äldre, distriktssköterskeutbildning, vidareutbildning i psykiatri eller annan relevant vidareutbildning- Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Schemalagd arbetstid 38,25 timmar/vecka.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Yareska Barlari Lobos yareska.barlari.lobos@falun.se Jobbnummer
9788018