Leg. Sjuksköterska till Humana Björnö - Var med och skapa en meningsfull...

Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge äldre möjligheten till ett bra liv? Är du en trygg, engagerad och lösningsorienterad sjuksköterska som brinner för kvalitet och personcentrerad vård? Då har du hamnat på rätt plats!
Vi söker just nu en engagerad och ansvarsfull legitimerad sjuksköterska till vårt moderna och trivsamma äldreboende Björnö i Norrtälje. Hos oss får du en central roll där du dagligen arbetar för att leva ut vår vision - Alla har rätt till ett bra liv - och omsätter vår värdegrund: Glädje, Engagemang och Ansvar i praktiken.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt fantastiska team på Humana Björnö!
Om Humana Björnö - Fokus på livskvalitet och kvalitet i vårdenHumana Björnö är ett modernt boende som öppnade i september 2021, där vi sätter kvalitet, personcentrerad vård och genomtänkt design i fokus. Vårt boende har 60 lägenheter fördelade på demens- och somatisk vård. Här erbjuds en härlig arbetsmiljö med fina faciliteter som en mysig trädgård med växthus och ett gym.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att nå högsta kvalitet. Vi arbetar alltid utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med målet att vara ett levande boende där våra boende erbjuds meningsfulla aktiviteter både på Björnö och utanför.
Om Tjänsten - Kliniskt ansvar och trygg omvårdnadI rollen som sjuksköterska hos oss får du ett självständigt och viktigt kliniskt ansvar för våra boendes hälsa och välbefinnande. Du är den trygga expertisen som dagligen leder det hälso- och sjukvårdande arbetet på boendet och säkerställer hög patientsäkerhet.
Du kommer att vara en aktiv och närvarande medarbetare som i nära samarbete med omvårdnadspersonal, rehab-personal, gruppledare som ansvarar för SoL och verksamhetschef säkerställer att vi efterlever lagar och avtal och utvecklar relationerna med boende och närstående.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Utföra självständiga medicinska bedömningar, behandlingar och omvårdnadsinsatser.
Ansvara för att upprätta, följa upp och utvärdera vårdplaner och medicinska ordinationer.
Delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL-insatser) på ett patientsäkert sätt och ge handledning och kompetensutveckling till omvårdnadspersonal.
Leda och samordna det dagliga omvårdnadsarbetet och vara ett pedagogiskt stöd för kollegor i medicinska frågor.
Driva och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet inom HSL-området, inklusive avvikelsehantering.
Samverka med läkare, rehab-personal och externa vårdgivare för att säkerställa en helhetslösning för våra boende.
Vem är du? - Trygg, strukturerad och engagerad
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ person med ett genuint intresse för äldreomsorg. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Som person är du strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Samtidigt är du en god lagspelare som trivs med att utveckla och hitta de bästa lösningarna tillsammans med ditt team.
Din kompetens och erfarenhet: Legitimerad sjuksköterska - ett krav.
Flerårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom äldreomsorgen/geriatrik är starkt meriterande.
Du är en god administratör med god datorvana och kunskap i relevanta journalsystem.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du delar vår värdegrund.
Praktisk information Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Tillsvidareanställning 80-100%, dagtid. Helgtjänstgöring som sjuksköterska ingår enligt schema.
Lön: Individuell lönesättning enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vad händer nu?Vi ser fram emot din ansökan! Vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Ann-Kristin Ahim på ann-kristin.ahim@humana.se
Biträdande Verksamhetschef Susanne Elvermark på susanne.elvermark@humana.se
eller 073-080 25 45
