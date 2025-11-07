Leg Sjuksköterska till Hemsjukvården Knivsta
2025-11-07
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunala uppdraget. Hos oss innebär det bland annat att du har ett eget ansvarsområde inom hemsjukvård i ordinärt boende där du är omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt leder arbetet för omvårdnadspersonalen. Därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll.
Det medicinska ansvaret sker enligt läkares ordination där enheten har regelbunden kontakt. Enheten har ansvar för personer från 17 år och uppåt.
Enheten ansvarar för sjuksköterskeinsatser dagtid måndag - fredag.
För att trivas med dina arbetsuppgifter tror vi att du är bekväm i din roll som ledare för omvårdnadspersonal, trygg i dig själv och dina bedömningar, en god kommunikatör både med patient, anhöriga och övriga teamet. Du förstår vikten av teamsamarbete och är bra på att organisera och strukturera din tid. Likväl som att du behöver kunna vara flexibel och gränssättande när så krävs.
Du kommer dokumentera och arbeta i system som Viva, TES, APPva, Cosmic Link, HUL-portalen, Senior-alert och Outlook.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, grundutbildad sjuksköterska, distriktssköterska eller demenssjuksköterska alt annan av enhetschefen bedömd värdefull kompetens.
Dina personliga egenskaper är lika viktiga som dina kvalifikationer och vi söker dig som är initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga samt är positiv till att delta i kvalitets- och utvecklingsarbete. Är du administrativt och gillar samordning är det en fördel. Du ska tycka om varierande och stimulerande arbetsuppgifter.
Körkort och god datorvana krävs.
Vi tror att du har några års arbetserfarenhet som sjuksköterska.
Meriterande om du är väl insatt i kommunal verksamhet, har erfarenhet av de verksamhetssystem vi använder oss utav.
ÖVRIGT
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Innan tillträde kommer utdrag ur belastningsregister att begäras då arbetet kan komma innebära nära vård av minderåriga.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på
0771-693 693.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret

Kontakt
Enhetschef
Ewelina Sandström ewelina.sandstrom@knivsta.se 018347951
9592977