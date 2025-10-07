Leg. Sjuksköterska till hemsjukvården
2025-10-07
Är du en sjuksköterska som trivs med att planera och prioritera själv, men som också värdesätter att arbeta strukturerat för att ge bästa möjliga vård.
Här får du friheten att lägga upp din dag på ett sätt som passar dig. Med tydliga ramar och fokus på kvalitet i varje möte med patienten.
Rollen
Hemsjukvårdens uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet till de som behöver.
Att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvård innebär många varierande arbetsuppgifter och du är en viktig del i planeringen och uppföljningar av patienten.
- Du arbetar i patientens ordinära boende där du träffar patienter med varierande vårdbehov och utför både planerade och akuta insatser.
- Du hanterar medicintekniska produkter och läkemedel samt handleder personal, patienter och anhöriga.
- Tjänsten innebär att du arbetar dagtid samt var sjätte helg och arbetar i den norra kommundelen med utgångspunkt från Östervåla.
Det här är vi
Vi är ett härligt gäng sjuksköterskor, fysioterapeuter, rehabassistent och samordnare. Tillsammans bedriver vi kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård), på vård- och omsorgsboende, funktionsstöd och korttidsenhet. Hos oss blir du delaktig i och får bidra till verksamhetens utveckling. Hos oss får du en individuell introduktionsplan och en kontaktperson som hjälper dig att komma på plats och introducerar dig till våra system och arbetssätt. Vi samarbetar nära och gärna med alla kollegor i arbetsgruppen, det ger oss en gemensam utveckling.
Är det här du?
Att arbeta i hemsjukvård ger en viss frihet att planera din dag men kräver också att du som person är strukturerad.
- Du, precis som vi, trivs med att handleda medarbetare i hälso- och sjukvårdsfrågor.
- Du motiveras av att tillsammans med oss organisera omvårdnaden på bästa sätt för våra invånare.
- Du besitter stor empatisk förmåga och behärskar svenska i tal och skrift.
- Du känner dig trygg med din förmåga att prioritera och leda andra och är självständig och ansvarstagande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
