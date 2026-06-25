Leg Sjuksköterska till Familjeläkarna Arninge
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2026-06-25
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När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnader och vill vara en medicinsk vän.
Vi driver vårdcentraler både i Stockholm och i Uppsala län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Tillsammans med våra Rehab- och ASIH-team samt våra läkarinsatser på SÄBO i Stockholm består Familjeläkarna idag av ca 600 anställda som med sitt engagemang och kompetens skapat en varm och familjär arbetsgrupp
I Februari 2023 öppnade vi Familjeläkarna Arninge mitt i Arninge centrum, i alldeles nybyggda, ljusa, och trevliga lokaler med god arbetsmiljö. Nu växer vi och välkomnar ytterligare en kollega till vårt härliga team.
Goda kommunikationer med både buss och Roslagsbana finns.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet..Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi söker dig som har ett intresse för arbete på vårdcentralen gärna stort intresse av diabetes och livsstilssjukdomar. Du brinner för god vård och ett gott bemötande och tycker att kvalitet är en självklarhet. Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, men samtidigt har du ett nära samarbete med dina kollegor. Du är lyhörd och tydlig i dina patientmöten. Du tycker det är spännande med nya utmaningar och gillar snabba beslutsvägar.
Du har god datorvana och har med fördel tidigare arbetat i både Take Care och TeleQ. Tidigare arbete i primärvård är meriterande.
Vi kan erbjuda dig utveckling och en spännande arbetsmiljö i en verksamhet där du jobbar nära dina kollegor och är med och driver och utformar en modern mottagning i ett attraktivt område. På mottagningen finns det även BVC.
Du kommer att arbeta i team med erfarna specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, undersköterskor och psykolog.
Låter detta intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Urval och intervjuer sker löpande. Jobbstart enligt överenskommelse.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: cecilia.kellberg@famlak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756)
Saluvägen 1 3 tr (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjeläkarna Arninge Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Kellberg cecilia.kellberg@famlak.se 0790-600966 Jobbnummer
9978500