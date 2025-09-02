Leg. sjuksköterska till eftermiddagstjänstgöring
Gällivare kommun / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2025-09-02
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av verksamheten
Hälso- och sjukvården är organiserad i gemensam Avdelning för Hemvård som ansvarar för insatser utförda av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i såväl ordinärt som särskilt boende. En dygnet runt verksamhet. Vi är ett team som arbetar tätt med varandra för att ge våra patienter en god och säker vård.Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska på eftermiddagen ansvarar du och en kollega för hälso- och sjukvårdsinsatser i Vård och omsorgsboende och ordinärt boende. I uppdraget ingår att samordna god vård och omsorg där du är en del i teamarbetet runt den enskilde och dennes anhöriga. I uppdraget ingår även handledning i arbetsteamet. Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega på eftermiddagen men ingår i ett större grupp på totalt 25 stycken sjuksköterskor.
På eftermiddagen utgår du och kollegan från samma lokal vid skiftets start. Större delen av arbetsuppgifterna är akuta insatser som man får via telefon från vård- och omsorgspersonal men även en del planerade insatser ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, meriterande om du har vidareutbildning som är lämplig för uppdraget alternativt erfarenhet av liknande arbete. Att arbeta självständigt och att kunna samarbeta i grupp är viktigt. Du ska också vara lösningsfokuserad samt kunna se helheten i verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B körkort erfordras
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV, personligt brev och bifogad legitimation. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Gratis bad
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogramAnställningstyp/arbetstider
Heltid, Tillsvidareanställning. Eftermiddagstjänstgöring. Schemat är till större delen upplagt med varannan veckas arbete. Ersättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2025-08-31
Upplysningar
Enhetschef Therese Oskarsson 0970818723
Fackliga företrädare
Vårdförbundet
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Therese Oskarsson therese.oskarsson@gallivare.se 0970818000 Jobbnummer
9487857