Leg sjuksköterska/specialistutbildad sjuksköterska äldre kvällstid
2025-10-27
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska som vill vara en del av våra multiprofessionella team inom våra särskilda boenden (Säbo), LSS och hemsjukvården i Lomma kommun.
Välkommen att skicka din ansökan till oss! Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur du kan bidra och bli en del av vårt team.
I din roll som leg. sjuksköterska kommer du att arbeta självständigt och ha förmågan att omprioritera vid oförutsedda händelser, såsom insatser utöver de planerade eller vid frånvaro. Du kommer att samarbeta/samverka i det multiprofessionella teamet tillsammans med omvårdnadspersonal, teamledare, handläggare, chefer och vårdcentraler/slutenvård.
Viktigt för oss inom Lomma kommun, är att du tillsammans med oss bidrar till hög kvalitet, arbetsglädje och ett gott bemötande och ständigt strävar efter att förbättra vården och omsorgen för våra invånare utifrån personcentrerat förhållningsätt och omställningen nära vård. Vår arbetsmiljö stimulerar glädje och engagemang, och vi värdesätter rätt person på rätt plats.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distrikts- eller sjuksköterska som har ett genuint intresse för människor.
- Du har erfarenhet som sjuksköterska och trivs i din yrkesroll och du är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
• Du har förmåga att se helheten, har god samarbets- och kommunikationsförmåga, samt är självständig och har ett stort mått av flexibilitet.
- Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt och i teamet.
• Du tar ett stort eget ansvar och vill bidra till att utveckla verksamheten.
• Du brinner för att ge våra äldre och yngre omvårdnad, trygghet och stöd samt har förmåga att handleda och leda omvårdnadspersonalen inom omvårdnad och delegerade insatser och uppgifter.
• Förutom erfarenhet som leg. sjuksköterska, är tidigare erfarenhet inom kommunal hälsosjukvård meriterande.
• Du har goda språkkunskaper i svenska.
• B körkort krävs
Stämmer detta in på dig? Välkommen med din ansökan redan i dag!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval därmed har du vid eventuell anställningsintervju med dig ett nytt oöppnat kuvert som innehåller utdrag från belastningsregister.
ÖVRIGT
Omfattningen av tjänsten är 94% kväll och ev 6 procent på dag då vi erbjuder heltidstjänst.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet
Pia Månsson Zander, Enhetschef 0733-41 16 73
