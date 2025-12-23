Leg. sjuksköterska som timvikarie inom hemsjukvård och nattjour
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-12-23
Vi behöver fylla på vår verksamhet med timvikarier, som kan arbeta kvällar/helger och natt.
Vill du prova ett spännande, givande, fritt och självständigt arbete, som skapar delaktighet för dina patienter och ger personlig utveckling till dig. Vi kommer att erbjuda dig en individuellt anpassad introduktion som ger en mycket bra start i ditt nya arbete! Hos oss får du ett omväxlande arbete och en arbetsplats med hög kompetens, ett bra arbetsklimat och med stort engagemang i personalgruppen.
Varmt välkommen med din ansökan till timvikarie som legitimerad sjuksköterska inom hemsjukvård och nattjour i Falu kommun.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i kommunal hälso-och sjukvård kommer du att samarbeta med undersköterskor, omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer. Du samverkar också med primärvård, slutenvård och andra aktörer utifrån en helhetssyn på patienten. Du kommer att ha ett övergripande patientansvar för vården av dina patienter. I detta ingår att kunna göra dina egna bedömningar, provtagningar, såromläggning, medicinhantering, injektioner, diabetesvård och andra förekommande arbetsuppgifter. Arbetet omfattar även förebyggande av sjukdomar och sjukdomskomplikationer t.ex. fallskador, undernäring och psykisk ohälsa. Vidare kan arbetet innefatta att ansvara för vård i livets slutskede.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, trygg i din yrkesroll och som tycker om att arbeta såväl självständigt som i team. Arbetet som sjuksköterska i Falu Kommun är spännande, utvecklande och ett givande arbete. För att trivas i tjänsten ser vi också att du behöver vara flexibel för att kunna hantera oförutsedda händelse, samt att du har lätt för att samarbeta utifrån ditt lösningsfokuserade förhållningssätt.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, både för att du ska trivas hos oss och bli så trygg som möjligt i din sjuksköterskeroll.
Meriterande kvalifikationer
• Specialistutbildning med inriktning distriktssköterska, vård av äldre, palliativ vård, psykiatri, eller annan relevant utbildning
• Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen för denna tjänst
• God vana av IT-baserade journalsystem
• Det är också meriterande om du har arbetat som sjuksköterska under minst ett års tid
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett timvikariat där du bokas in när behov uppstår i verksamheten under kvällar, helger och nätter.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
