Leg. Sjuksköterska sökes till sommaren på Capio Geriatrik Dalen Avd 72
2026-03-03
Capio Geriatrik Dalen erbjuder 140 vårdplatser uppdelade på 6 avdelningar med 18-24 vårdplatser per avdelning. Till kliniken hör också bland annat vår kognitiva mottagning och vår nya enhet för förstärkt utskrivning. Kliniken är belägen i Enskededalen och i välutrustade och nyrenoverade lokaler med närhet till kommunikation bedriver vi en modern geriatrik.
Vi använder oss av moderna digitala lösningar för att underlätta vårdarbetet, såsom journalsystemet TakeCare, dokumentationsstödet Frisq, PNA- och MTA-utrustning där överföring sker automatiskt till journalsystemet.
Avdelning 72 erbjuder geriatrisk slutenvård med rehabilitering inriktad mot ortopedi och stroke. Vi har 21-24 vårdplatser där vi vårdar patienter med frakturer av olika slag och/eller andra ortopediska åkommor samt stroke. Intag sker dygnet runt och medelvårdtiden ligger på drygt en vecka. Målet under vårdtiden är en god personcentrerad vård där våra patienter känner sig välkomna och respekterade.
Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!
Varför arbeta med oss?
Vi välkomnar dig till en trevlig, mångkulturell och inkluderande enhet med stort engagemang hos ledning och medarbetare. Vårt arbete baseras på samarbete och stark teamkänsla. Tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats med öppet klimat, högt i tak, där vi hjälper varandra och skrattar tillsammans. Vi är ett tryggt, kompetent och stabilt gäng som uppskattar glädje och skratt.
Vi söker nu dig som vill arbeta som sjuksköterska under sommaren med eventuellt chans till tillsvidare anställning och vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du har kompetenta kollegor som stöttar dig i din utveckling och ser till att du blir trygg i ditt yrkesutövande som sjuksköterska.
Din roll
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska bland annat ansvara för den personcentrerade omvårdnaden och läkemedelsadministrering.
Du har en självklar del i avdelningens kvalitets-och utvecklingsarbete och har en arbetsledande roll. Arbetsuppgifterna är varierande och utmanande vilket bidrar till ständig utveckling.
Tempo varierar både över dagen och över tid, kan stundtals vara högt med tex. intravenösa behandlingar, handhavande av centrala infarter och akuta åtgärder där snabba beslut behöver tas.
Vi erbjuder dig
* Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje måndag * Fruktkorg 2 gånger i veckan och fika varje fredag. * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, både dig som är nyutexaminerad och dig som har längre erfarenhet i yrkesrollen. Viktigast är att du trivs i den patientnära vården.
Som person är du ansvarstagande, prestigelös, tycker om att arbeta i team och att samarbeta
tvärprofessionellt.
Önskvärt att du är van att arbeta i journalsystemet TakeCare.
Meriterande:
Erfarenhet från kliniskt arbete inom geriatrisk slutenvård eller internmedicin eller liknande verksamhetsområde.
Specialistutbildning som distriktssköterska, vård av äldre eller inom medicinsk vård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta enhetschef Nazha Södergren.
Nazha Södergren
Mobil: 0723768260
E-postadress: nazha.sodergren@capio.se
Publicerat: 26-03-03
Sista dag att ansöka är 26-04-03
