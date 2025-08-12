Leg. Sjuksköterska sökes till Natt-teamet
2025-08-12
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vill du arbeta i kommunens natt organisation och arbeta för god vård och utveckling?
Kom och jobba hos oss i hemsjukvården i Markaryds kommun!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, är flexibel och tycker om att ha omväxlande, utvecklande och lärorikt arbete. Som sjuksköterska i natt teamet är du arbetsledare för undersköterskor i nattpatrullen och undersköterskor på våra särskilda boenden och LSS boenden. Du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i hela kommunen, planerade och akuta. Som sjuksköterska leder du det medicinska omvårdnadsarbetet och gör självständiga bedömningar, utför medicinska behandlingsinsatser samt handleder omvårdnadspersonalen i våra olika verksamheter.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom yrkesområdet. Du har en god problemlösnings- och organisationsförmåga. Vi ser det som värdefullt att du har en helhetssyn, god samarbetsförmåga, långsiktighet, idérikedom, flexibilitet och förmåga att kommunicera. Körkort är ett krav.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Ett spännande, roligt och omväxlande arbete! Du kommer till en arbetsplats med stark gruppkänsla med engagerade kollegor och chefer.
Som medarbetare i Markaryds kommun har man tillgång till Förmån Markaryd där det finns många rabatter samlade, bland annat inom friskvård, hälsa, biobiljetter och resor. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och gratis kaffe/te. Som medarbetare har du även möjlighet till semesterväxling.
Veckoarbetstid 34,33 tim/v, nattarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i hemsjukvården, tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-09-14.
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och vi ser fram emot din ansökan. Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommun kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande.
