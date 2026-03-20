Leg Sjuksköterska sökes till Kommunal Primärvård för sommarvikariat
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Inför sommaren 2026 söker vi nu legitimerade sjuksköterskor för sommarvikariat.
På enheten arbetar 36 tillsvidareanställda samt en stabil grupp med härliga timanställda sjuksköterskor för att kunna erbjuda en god vård till patienter som är inskrivna i den kommunala primärvården. Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom kommunal primärvård (KPV) har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Arbetet bedrivs genom självständiga hembesök samt genom delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av omvårdnadspersonal i både ordinärt boende och särskilt boende.
I rollen möter du patienter med varierande vårdbehov och sjukdomsbilder, vilket ställer höga krav på din kompetens och ger dig möjlighet att bygga en bred och fördjupad klinisk erfarenhet.
Placering kan komma att ske inom både särskilt boende och ordinärt boende.
I uppdraget som sjuksköterska ingår att:
Leda och ansvara för det medicinska arbetet samt göra självständiga bedömningar av behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.
Samverka med både interna och externa aktörer, såsom läkare, rehabiliteringspersonal, omsorgspersonal och andra vårdgivare, för att säkerställa en sammanhållen vård.
Arbeta med avvikelsehantering och dokumentation enligt gällande regelverk samt bidra till systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Handleda, delegera till och undervisa omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser för att säkerställa god och säker vård.
Identifiera, kartlägga och förebygga risker i vården samt bedöma patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser med tydlig tonvikt på ett personcentrerat arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som trivs med att arbeta i team samtidigt som du är trygg i att ta ett stort eget ansvar för ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, flexibel och strukturerad i ditt arbetssätt.
Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, god förmåga att prioritera och anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att skapa goda samarbeten med kollegor, patienter och externa samarbetspartners.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.Övrig information
Intervjuer påbörjas omgående och pågår löpande under ansökningstiden.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
