Leg. sjuksköterska sökes till höst och vinter 2025 i Uppsala

AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-09-23


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AB Big Care i Uppsala, Östhammar, Österåker, Enköping, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Nu söker vi på Big Care leg. sjuksköterskor till hyruppdrag i Uppsala på diverse olika uppdrag höst och vinter 2025.
Kommande behov
• Det finns uppdrag där även du som specialistutbildad SSK kommer att kunna hitta något passande.
• Det finns alla olika typer av uppdrag som exempelvis kan sträcka sig över månader med heltidstimmar eller ströpass alt. intensivt korttidskontrakt. Vi anpassar uppdrag efter dina behov och önskemål.
Kvalifikationskrav
• Svenskt legitimerad sjuksköterska
• Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
• Adekvat svenska i tal såväl som skrift
Meriterande
• Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Ladda ned Medpeople-appen - Medpeople för att se alla uppdrag samt lön, supersmidig app för konsulter att ansöka om jobb på.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Big Care (org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/

Arbetsplats
Big Care

Kontakt
John
john@bigcare.se
0709993322

Jobbnummer
9522186

Prenumerera på jobb från AB Big Care

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AB Big Care: