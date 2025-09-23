Leg. sjuksköterska sökes till höst och vinter 2025 i Uppsala
AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-09-23
Nu söker vi på Big Care leg. sjuksköterskor till hyruppdrag i Uppsala på diverse olika uppdrag höst och vinter 2025.
Kommande behov
• Det finns uppdrag där även du som specialistutbildad SSK kommer att kunna hitta något passande.
• Det finns alla olika typer av uppdrag som exempelvis kan sträcka sig över månader med heltidstimmar eller ströpass alt. intensivt korttidskontrakt. Vi anpassar uppdrag efter dina behov och önskemål.
Kvalifikationskrav
• Svenskt legitimerad sjuksköterska
• Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
• Adekvat svenska i tal såväl som skrift
Meriterande
• Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Ladda ned Medpeople-appen - Medpeople för att se alla uppdrag samt lön, supersmidig app för konsulter att ansöka om jobb på. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Big Care
(org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/ Arbetsplats
Big Care Kontakt
John john@bigcare.se 0709993322 Jobbnummer
9522186