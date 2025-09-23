Leg. sjuksköterska sökes för Medicinavdelning på Halmstad sjukhus

Vi på Big Care Bemanning söker just nu SSK som vill jobba på medicinavdelning på Varberg sjukhus i höst/vinter/vår. Finns heltidstjänst att tillgå höst och vinter 2025. Minimumkrav Sjuksköterska med svensk legitimation. Minst 2 års erfarenhet. Önskade kvalifikationerSjuksköterska med slutenvårdserfarenhet. HIA och kardiologisk erfarenhet är ett krav Erfarenhet av arbete i VAS/NCS.
Meriterande Tidigare anställning som hyr-sjuksköterska Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.