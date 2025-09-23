Leg. sjuksköterska sökes för Medicinavdelning på Halmstad sjukhus

AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Halmstad
2025-09-23


Vi på Big Care Bemanning söker just nu SSK som vill jobba på medicinavdelning på Varberg sjukhus i höst/vinter/vår. Finns heltidstjänst att tillgå höst och vinter 2025.
Minimumkrav
Sjuksköterska med svensk legitimation.
Minst 2 års erfarenhet.
Önskade kvalifikationerSjuksköterska med slutenvårdserfarenhet.
HIA och kardiologisk erfarenhet är ett krav
Erfarenhet av arbete i VAS/NCS.

Meriterande
Tidigare anställning som hyr-sjuksköterska
Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Big Care (org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/

Arbetsplats
Big Care

Kontakt
John
john@bigcare.se
0709993322

Jobbnummer
9522211

