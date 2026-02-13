Leg Sjuksköterska, Ögonsjuksköterska eller Optometrist
Region Jämtland Härjedalen, Ögonmottagningen / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-02-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Ögonmottagningen i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i?
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du ett nytt och spännande arbete?
Välkommen till oss på ögonmottagningen på Östersunds sjukhus!
Här tar vi hand om hela spektrumet av ögonsjukvård I Region Jämtland Härjedalen. Ögonmottagningen är en av sjukhusets största mottagningar med över 30000 besök per år. Nu söker vi en sjuksköterska, ögonsjuksköterska eller optometrist med intresse för ögonsjukvård. Vi är en välutrustad mottagning och med hjälp av teknisk utrustning undersöker och behandlar vi ögats olika delar. På mottagningen har vi även egen operationsverksamhet med tre operationssalar där vi bland annat utför gråstarrsoperationer, plastikoperationer samt ger intravitreala injektioner.
Vi jobbar nära varandra och har ett väl fungerande samarbete mellan olika yrkeskategorier. Hos oss arbetar både specialistläkare och ST-läkare, ögon- och allmänsjuksköterskor, ortoptister, optometrister, undersköterskor samt medicinska sekreterare. Totalt är vi drygt 50 medarbetare. Vi har kontinuerliga förbättringsarbeten och strävar för att jobba på toppen av vår kompetens. På ögonmottagningen har man stort eget ansvar samt är en del av teamet.
Här får du en grundlig inskolning utifrån din nuvarande kompetens och tidigare erfarenhet.
Vill du komma hit och se hur en dag kan se ut? Tveka inte på att höra av dig!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska eller optometrist på ögonmottagningen har du ett omväxlande arbete med förberedelser till läkarmottagning, jourmottagning, synfältsundersökning, OCT etc.
Som ögonsjuksköterska tillkommer egna mottagningar med bedömningsansvar, telefonrådgivning samt assistering på operation.
Arbetsuppgifterna kommer variera beroende på kompetens hos den sökande. Vi arbetar dagtid måndag fredag, mottagningen stänger kl 16,15.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg sjuksköterska, ögonsjuksköterska eller optometrist. Erfarenhet av ögonsjukvård och vidareutbildning inom ögonsjukvård är meriterande.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Du kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, har en positiv grundinställning, är flexibel, noggrann, ansvarstagande och har förmåga till helhetssyn.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning sker löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Ögonmottagningen Kontakt
Enhetschef
Tony Lubell tony.lubell@regionjh.se +4663-15 47 78 Jobbnummer
9740677