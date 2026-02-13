Leg sjuksköterska Mini Maria Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomspsykiatrin / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-02-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomspsykiatrin i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Det unika med Mini-Maria Jämtland Härjedalen är det tvärprofessionella arbetssättet där länets kommuner och regionen jobbar tillsammans för att på bästa sätt kunna möta målgruppens behov.
Mini-Maria i Jämtlands län är en verksamhet där länets kommuner och regionen erbjuder stödinsatser till ungdomar upp till 21 år som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar, samt till anhöriga. Stödet kan bestå av samtal, rådgivning, och vid behov behandling, där insatserna utformas individuellt för varje ungdom. En stor del i arbetet innebär även konsultation och samverkan med andra aktörer som möter målgruppen.
Till Mini-Maria hör ungdomarna och deras närstående av sig, antingen direkt via telefon eller vår app. Mini-Maria kan även beviljas som bistånd via sin kommuns socialtjänst. Att ha stödinsats via Mini-Maria kan även vara ett valbart alternativ för en ungdom som dömts för brott och där ett ungdomskontrakt har upprättats.
Huvudmottagningen finns i Östersund och filialmottagningar finns i varje kranskommun. Utöver fysiska möten erbjuds digitala lösningar så som telefon, videosamtal och chatt via app. De unga kommer till möten på en mottagning i någon av länets kommuner, beroende på vart den unge bor eller önskar träffas. Personalen på Mini-Maria jobbar sedan tillsammans med den unge utifrån den unges uppsatta mål.
Grundbemanningen på Mini-Maria består av en samordnare, behandlare och sjuksköterskor. Utöver det finns psykolog och läkare knutna till verksamheten, vilka kan möta målgruppen utifrån åldersindelning och specialistkompetens från barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatrin. Vi söker nu en sjuksköterska som kan tillhöra grundbemanningen med utgångspunkt från huvudmottagning i Östersund.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår telefonrådgivning till både de unga, anhöriga samt professionella. Du samverkar med andra aktörer som möter målgruppen och deltar i SIP och andra samverkansmöten. Vidare utför du bedömning, hälsosamtal, föräldrastöd, provtagning, motivationsarbete samt visst utåtriktat arbete. Motiverande samtal (MI) används som en grund i alla samtal som bedrivs på Mini-Maria. Dokumentation sker i datajournalsystemet Cosmic. Du tillsammans med din sjuksköterske kollega är länken till barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin och regionens nätverk. Som sjuksköterska har du omvårdnadsansvaret med fokus på psykoedukativa insatser.Kvalifikationer
Leg. Sjuksköterska.
Meriterande är vidareutbildning inom psykiatri samt erfarenhet av arbete med ungdomar och deras familjer samt erfarenhet av beroendevård.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/50/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomspsykiatrin Kontakt
Enhetschef
Frida Rhoode frida.rhoode@regionjh.se 0730683449 Jobbnummer
9741311