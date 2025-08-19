Leg. sjuksköterska med löneförmåner och möjlighet till distansarbete
Dorotea kommun / Sjuksköterskejobb / Dorotea Visa alla sjuksköterskejobb i Dorotea
2025-08-19
, Vilhelmina
, Åsele
, Strömsund
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dorotea kommun i Dorotea
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vi söker en sjuksköterska till medicinska enheten, är det du?
Dorotea kommun står framför en utmaning att rekrytera legitimerad personal.
Därför erbjuder vi dig som är legitimerad sjuksköterska otroliga förmåner om du väljer att flytta hit men också ifall du stannar kvar!
Som medarbetare hos oss ingår du i ett team med härlig familjär stämning och god sammanhållning, där vi tillsammans arbetar med individen i fokus, för individens bästa.
Vårt team består av sjuksköterskor, distriktsköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut. Vi utgår från kommunens särskilda boende Bergvattengården där vi självständigt planerar och lägger upp vår dag. Kvällar och eftermiddagar finns möjlighet att arbeta på distans, tid som kan nyttjas för exempelvis administrativt arbete och kompetensutveckling. Hos oss är det nära såväl till varandra som till andra professioner vilket underlättar samarbetet och ger oss goda möjlighet att fördela arbetet och stötta varandra.
Vi är positiva inför framtidens välfärdsteknik och arbetar bland annat med automatiska läkemedelsdispenser och digitala stöd för hälsofrämjande insatser och motverka ensamhet.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som uppskattar att arbeta självständigt med bland annat bedömning, planering samt utförande av medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård. Du ansvarar för individer både inom vårt särskilda boende, hemsjukvården samt våra två LSS-gruppboenden.
I uppdraget ingår även att handleda och undervisa omvårdnadspersonal, delegera specifika hälso- och sjukvårdsuppgifter, arbeta med dokumentation och avvikelser enligt gällande lagar och föreskrifter så vi ser gärna att du är trygg i din roll som sjuksköterska.
Du är initiativrik och ansvarstagande samt har god ämneskompetens och vilja att hålla dig uppdaterad inom ditt yrkesområde som sjuksköterska. Arbetet ställer stora krav på ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt och förmåga att kunna prioritera rätt.
Stämmer detta in på dig? Skicka då in din ansökan och bli en del i vårt härliga team!
Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Arbetstid: Du arbetar dag/kväll med helgtjänstgöring.
Körkort: B-körkort. Tillgång till tjänstebil finns.Anställningsvillkor
I och med utmaningen att rekrytera legitimerad personal erbjuder vi just nu ett stanna kvar tillägg efter 12 och 24 månader. Vi erbjuder även ekonomiskt stöd för flyttkostnader och hyra till dig som flyttar till Dorotea kommun.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
1 timme friskvård per vecka, på betald arbetstid erbjuds.
Rekryteringen sker löpande under pågående annonsering.
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea kommun
(org.nr 212000-2809) Arbetsplats
Vård & Stöd, Medicinsk enhet Kontakt
Liv Kämpe 0942-14088 Jobbnummer
9464055