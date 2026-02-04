Leg.Sjuksköterska/Leg.Distriktssjuksköterska
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Nu utökar vi på Hemsjukvården Norra i Karlholmsbruk med en till Leg. Sjuksköterska/Leg. Distriktssjuksköterska.
Arbetsuppgifter inom hemsjukvård är varierande och omfattar medicinska insatser, omvårdnad och rehabilitering i patientens hem, som att ge medicin, ta prover, hantera sår, övervaka vitalparametrar, delegera uppgifter till undersköterskor, samt arbeta förebyggande och i team med andra professioner. Du ansvarar för att samordna vård, lindra lidande (palliativ vård), ge stöd i livets slutskede och säkerställa kvaliteten i vården för patienter som inte kan komma till sjukhus. Utskrivningsprocessen innebär att svara på inskrivningsmeddelande i Cosmic Link samt planera inför hemgång de insatser patienten förväntas ha dvs kommunicera externt och internt.Kvalifikationer
Som sjuksköterskan arbetar du mycket självständigt och tar ansvarar för att lösa problem som uppstår i patientens hem.
Men det är i teamarbetet ihop med omvårdnadspersonal (undersköterskor), arbetsterapeuter, administratör/planerare, läkare, med flera som du tillsammans skapar en god och säker vård.
Fokus på att förebygga ohälsa och fall samt att ge patienten förutsättningar för ett självständigt liv i hemmet är en grund i det jobb som förväntas av en sjuksköterska/distriktssjuksköterska i den kommunala hemsjukvården.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
