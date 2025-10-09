Leg sjuksköterska (helgtjänstgöring med mö till vardagspass)!
2025-10-09
Gustafkliniken söker en legitimerad sjuksköterska som kan bli en del av vårt team på vårdcentralen Gustafkliniken, Lidingö.
Gustafkliniken är en familjeägd vårdcentral som drivs av dess grundare och ägare, vilken har haft ett livslångt engagemang i vården och dess utveckling. Hos oss värnar vi om vår personal - inte bara i ord utan i handling. Gustafkliniken är en liten mottagning där vi alla hjälps åt och arbetar nära tillsammans. Vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska för helgtjänstgöring med möjlighet till extra vardagspass. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom laboratorium, mottagning och hemsjukvård. Du är van att arbeta självständigt, hantera sedvanlig rådgivning i telefon och digitala flöden, har ett gott bemötande och trivs med att vara en del av ett mindre team där samarbete är centralt.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Provtagning och arbete i laboratorium
Patientomhändertagande på mottagning, i telefon och digitala flöden
Insatser inom hemsjukvård
Arbete i receptionen kan förekomma
Arbetstid
Helgtjänstgöring:
Lördagar kl. 08:30-14:30
Extra tjänstgöring:
Möjlighet till arbete 1-2 vardagar per vecka, mellan kl. 07:00-17:00 Kvalifikationer
Legitimation som sjuksköterska, minst 2-4 års yrkeserfarenhet
Erfarenhet av arbete i laboratorium, mottagning och hemsjukvård
God datorvana och erfarenhet av journalsystem
Svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Körkort B Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: louise@gustafkliniken.se Arbetsgivarens referens
Lejonstigen 2 (visa karta
181 32 LIDINGÖ Körkort
