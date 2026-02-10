Leg. Sjuksköterska för bemanningsuppdrag natt i Stockholm
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Till sommaren behöver vi utöka vårt team av uppskattade sjuksköterskor, som vill jobba nätter till flera av våra trivsamma avdelningar. Vi bemannar främst avdelningar inom rehab, geriatrik, palliativ slutenvård och ASiH.
Avancerad sjukvård i hemmet gör det möjligt för våra patienter att få vistas i sina hem trots ett stort vårdbehov. Vi erbjuder vård i hemmet för patienter i behov av medicinska behandlingar vid sjukdom, sjukdomsförsämring och palliativa insatser.
På våra rehab avdelningar arbetar du med en varierande patientgrupp från 18 år och uppåt. Thorax, allmänkirurgi, ortopedi och medicinska komplikationer är exempel på patientgrupper.
På palliativ vårdavdelning erbjuder vi vård för patienter med svåra symtom till följd av sjukdom. Vården syftar till att ge största möjliga välbefinnande och livskvalitet. Du är en viktig del i att bidra till en god patientsäkerhet och att vara ett stöd för anhöriga.
Varierande och givande uppgifter. Sedvanliga arbetsuppgifter såsom medicinering, smärtlindring, såromläggning, provtagning mm.
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal, sommar bonus.
Flexibilitet, arbeta deltid eller heltid
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Friskvård
Förmånliga rabatter hos Specsavers
Om dig
Vi ser fram emot att veta mer om dig! Legitimerade sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi söker dig som har minst 4 års erfarenhet. Erfarenhet av ASiH, hemsjukvård, palliativ vård, rehab geriatrik eller annan slutenvård är önskvärt.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
Beroende på uppdrag kan det vara ett krav med körkort.
Intervjuer kommer ske löpande då tjänsten önskas tillsättas omgående. Varmt välkommen med din ansökan!
