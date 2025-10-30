Leg sjuksköterska/distriktsköterska med möjlighet arbeta med forskning
Vill du arbeta tillsammans med oss på en av Region Östergötlands mest framtidsorienterade vårdcentraler?
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vår vårdcentral har de senaste åren genomgått en stor positiv utveckling inom flera områden. Vi har en positiv anda och det finns en hög grad av flexibilitet i yrkesgrupperna. Vi har upparbetat strukturer för goda samarbeten mellan professionerna, vilket är välfungerande och ger en härlig atmosfär på vårdcentralen. Vi säkerställer även hög kvalitet i det vi gör samt har hållningen att alla är lika viktiga.
Vårdcentralen har fokus på att arbeta beteendemedicinskt genom integrering av psykologisk och somatisk kompetens genom konceptet IBH (integrerad beteendehälsa). I detta arbete har vi kommit långt och bedriver även forskning på området. Andra fokusområden vi har är utbildning och forskning och vi är sedan 2020 en av regionens akademiska vårdcentraler. Vi har även en välfungerande äldrevårdsmottagning som startade 2017. Vi har även varit tidigt ute med att prova nya tekniska lösningar och fortsätter att vara nyfikna på området. Vi är en HBTQI-diplomerad vårdcentral.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.
Vi har nu möjlighet att tillsätta en tillsvidareanställd sjuksköterska. Som sköterska på vårdcentralen har du ett omväxlande arbete, då vårdcentralens breda uppdrag gör att du stöter på många olika slags människor och åkommor. Du kommer att arbeta med rådgivning, framför allt via telefon, vilket är en av de viktigaste uppgifterna vi har på vårdcentral. Utöver telefonrådgivning har vi även sköterskemottagning, där du till exempel mäter blodtryck, ger sårvård, sköter urinkatetrar och centrala infarter med mera. Som sjuksköterska hos oss ingår även uppdraget som resurssköterska, där du i samarbete med till exempel resursläkaren tar hand om det akuta som sker på vårdcentralen. Möjlighet finns även att efter hand involveras i någon av våra specialist-mottagningar.
Arbetsgrupp
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och som har intresse för primärvård. Primärvårdserfarenhet och distriktsköterskeutbildning är meriterande.
Du är en positiv person med stor flexibilitet och som har lätt för att samarbeta. Du är engagerad och intresserad av primärvård. Du tycker om att vara en del av ett större sammanhang och i din professionella roll är du empatisk och mån om goda relationer med andra människor. Du är också en person som har en god struktur och prioriteringsförmåga.
Ansökan och anställning
Sysselsättningsgrad är 100 %. Har du andra önskemål är vi öppna för att diskutera det. Vi erbjuder dig en introduktion som är anpassad efter dina behov och utser en mentor i din yrkesgrupp.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
