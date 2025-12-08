Leg. sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut & undersköterska
Är du serviceinriktad och vill göra skillnad för individen? Vill du utvecklas och samtidigt utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss? Nu söker vi sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor till semestervikariat hos oss!
Kommunal Hälso- och sjukvård och Rehabilitering ansvarar för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare på primärvårdsnivå. Här arbetar distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt undersköterskor tillsammans med vårdtagaren i centrum. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter inom Hälso- och sjukvård är att ge vård och behandling till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till sin vårdcentral.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Att arbeta som semestervikarie hos oss innebär att du arbetar inom särskilt boende, LSS eller ordinärt boende.
Oavsett vart du arbetar är ditt övergripande uppdrag utifrån din profession att:
* utreda behov, göra bedömningar samt föreslå, åtgärda och följa upp vårdåtgärder.
* ansvara för kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
* ge rådgivning och handleda omvårdnadspersonal.
Arbetet ställer krav på självständighet samtidigt som du som legitimerad har en viktig del i teamet runt vårdtagaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/ sjukgymnast med giltig legitimation, alternativt är undersköterska med minst fem års erfarenhet av akut-sjukvård eller går utbildning till sjuksköterska/fysioterapeut/arbetsterapeut.
* har B-körkort.
* kan kommunicera på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från arbete med personer med demenssjukdom och/ eller arbete inom äldreomsorg.
Som person söker vi dig som:
* har patientens behov i centrum,
* är service- och samarbetsorienterad,
* engagerar dig i din egen och verksamhetens utveckling,
* kan samverka internt och externt,
* vågar pröva nytt,
* skapar goda och trygga relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi vill att du delar Strängnäs kommuns värdegrund, utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
