Leg. sjuksköterska - söker SSK till uppdrag på sjukhus - Sundsvall
2025-09-23
Hej! Nu söker vi på Big Care leg. sjuksköterskor till hyruppdrag i Sundsvall på diverse olika SSK uppdrag hösten och vintern 2025.
Kommande behov
• Det finns vinteruppdrag där även du som specialistutbildad SSK kommer att kunna hitta något passande.
• Det finns alla olika typer av uppdrag som exempelvis kan sträcka sig över månader med heltidstimmar eller ströpass alt. korttidskontrakt. Vi anpassar uppdrag efter dina behov och önskemål. Jobb på olika avdelningar på sjukhusen finns att ansöka utefter dina preferenser.
Kvalifikationskrav
• Svenskt legitimerad sjuksköterska
• Två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska senaste 4 åren.
• 2 chefsreferenser
Meriterande
• Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Ladda ned Medpeople-appen - Medpeople för att se alla uppdrag samt lön, supersmidig app för konsulter att ansöka om jobb på. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Big Care
(org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/ Arbetsplats
Big Care Kontakt
John john@bigcare.se 0709993322 Jobbnummer
9522232