Leg. sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelningar inom slutenvård
Technologist 365 AB / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-07-06
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eller i hela Sverige
🩺 Vi söker legitimerade sjuksköterskor!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker för närvarande legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från medicinavdelningar inom slutenvård. Du kommer att ansvara för vården av patienter med både akuta och kroniska medicinska behov. Arbetet innebär både självständigt ansvar och samarbete i team.
Tidsperiod: 29 augusti 2026 – 29 oktober 2026
Omfattning: Heltid/deltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technologist 365 AB
(org.nr 559217-3321), http://www.healthconnect365.se Arbetsplats
Health Connect 365 AB Jobbnummer
9994541